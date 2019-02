Schouderblessure houdt Sharapova ook uit Indian Wells LPB

14 februari 2019

09u04

Bron: anp 0

Maria Sharapova heeft zich afgemeld voor het prestigieuze toernooi van Indian Wells. De vijfvoudig grandslamkampioene heeft nog altijd te veel last van haar rechterschouder. De 31-jarige Russin moest zich daardoor onlangs al terugtrekken uit het WTA-toernooi van Sint-Petersburg.

De BNP Paribas Open in Indian Wells, het Amerikaanse toptoernooi voor mannen en vrouwen, vindt plaats van 4 tot en met 17 maart. Sharapova won het evenement in 2006 en 2013 en was ook een keer verliezend finaliste. De huidige nummer 27 van de wereld heeft al geruime tijd last van haar schouder. Na de US Open van afgelopen jaar nam ze lange tijd rust. De Russin maakte vorige maand haar rentree in Shenzhen, maar moest er in de kwartfinale geblesseerd opgeven. Op de Australian Open schakelde ze titelverdedigster Caroline Wozniacki uit, maar verloor vervolgens in de vierde ronde.