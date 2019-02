Gesponsorde inhoud Schaamteloos: Nick Kyrgios doet zijn reputatie van ‘bad boy’ van het tennis weer alle eer aan ODBS

23 februari 2019

13u27 0 Tennis De Australiër Nick Kyrgios heeft zich op het toernooi van Delray Beach in Florida weer van zijn meest controversiële kant laten zien. Na verlies in drie sets werd hij door het publiek van de court gehoond.

De fans namen hem ook al tijdens zijn wedstrijd tegen de Moldaviër Radu Albot (ATP 82) onder vuur. Omdat ze vonden dat hij, net zoals in zijn eerste ronde tegen zijn landgenoot Millman, er bij menig punt gewoon met de klak naar gooide. Toen de 23-jarige Kyrgios in de eerste set naar zijn coach vroeg, gingen de poppen een eerste keer aan het dansen. De heetgebakerde man uit Canberra pikte er een fan uit die iets naar hem had geroepen. “Niemand heeft je gevraagd hier te zijn... waarom ga je niets anders doen?” Kyrgios werd voor zijn taalgebruik meteen gestraft door de umpire. Maar dat deed de speler duidelijk weinig. Hij verlegde in set twee zijn aandacht naar een lijnrechter, die hij een halve minuut lang op sarcastische wijze met applaus bedacht. En ook iemand uit het publiek kreeg het daarna te horen: “Good stuff champ” (vrij vertaald: “ferm, kampioen”) snauwde Kyrgios de man toe.

Het leek de nonchalante Kyrgios allemaal weinig te kunnen schelen hoe de Moldaviër de tweede ronde naar zich toetrok (6-2, 3-6 en 6-3). Bij een break zag je hem dansen op de tonen van ‘Smooth Criminal’ van Michael Jackson, even later gooide hij zijn racket bijzonder hoog de lucht in, om dan uit te pakken met een belachelijk lang lachsalvo. “Dan hoor ik die fans klagen dat ze veel geld neertellen om mij te zien spelen”, verdedigde Kyrgios zich achteraf. “Maar ik ga toch niet naar hun huis om hen te bevelen naar mij te komen kijken? Ach, ik begin het stilaan gewoon te worden. Als ik win, is alles ok. Als ik verlies, word ik uitgefloten. Zo simpel is dat.”

Nick Kyrgios discutió con el umpire, dijo que no obliga al público para que pague por verlo jugar y también bailó al ritmo de Michael Jackson en un cambio de lado, todo normal en la vida del australiano 😂 pic.twitter.com/bEDwVoELaL Drive Cruzado(@ DriveCruzado) link

Kyrgios werd als tiener een grote toekomst in het tennis voorspeld en klom al snel op naar ATP-ranking 13, maar raakte gaandeweg van het juiste pad af. Momenteel is hij pas 64ste.