Sander Gille en Joran Vliegen veroveren eerste ATP-dubbeltitel - Française met Belgische roots pakt eerste WTA-prijs GVS

21 juli 2019

15u35

Bron: Belga 1 Tennis Sander Gille en Joran Vliegen hebben hun eerste ATP-dubbeltitel veroverd op het ATP-toernooi in het Zweedse Bastad (gravel/524.340 euro).

In de finale versloegen de 28-jarige Gille en de 26-jarige Vliegen het Argentijnse duo Federico Delbonis en Horacio Zeballos, de derde reekshoofden, met 6-7 (5/7), 7-5 en 10/5. De wedstrijd duurde 1 uur en 49 minuten.

Gille en Vliegen hadden gisteren in de halve finales ook al de scalp gepakt van de Tsjechisch-Nederlandse tandem Roman Jebavy/Matwe Middelkoop, de eerste reekshoofden, eveneens na een supertiebreak.

Het was voor Gille en Vliegen hun eerste finale op ATP-niveau. Het duo won samen wel al dertien Challengertitels, waarvan een dit jaar in Bratislava. Begin deze maand bereikten ze op Wimbledon de tweede ronde.

Eerste WTA-titel voor Fiona Ferro, Française met Belgische roots

Fiona Ferro (WTA-98) heeft een eerste WTA-titel op haar palmares gebracht. In het Zwitserse Lausanne (250.000 dollar) nam ze in 1 uur en 40 minuten met 6-1, 2-6 en 6-1 de maat van derde reekshoofd Alizé Cornet (WTA-48). Het was de eerste keer dat de 22-jarige in het Belgische Libramont geboren Ferro een WTA-finale speelde.

Naast Belgische heeft Ferro ook Italiaanse roots. Haar moeder is Belgische, haar vader heeft de Franse en Italiaanse nationaliteit. Ferro bracht alleen haar eerste levensjaar in België door. Daarna verhuisden haar ouders naar het Zuid-Franse Valbonne (Provence).