Sander Gille en Joran Vliegen veroveren derde ATP-titel DMM

29 september 2019

13u21

Sander Gille en Joran Vliegen hebben het dubbelspel op het ATP-toernooi in het Chinese Zhuhai (hard/931.335 dollar) op hun naam geschreven.

De Limburgers, die het vierde reekshoofd vormen, klopten in de finale de Braziliaan Marcelo Demoliner en de Nederlander Matwé Middelkoop in twee felbevochten sets: 7-6 (7/2) en 7-6 (7/4). De partij duurde 1 uur en 48 minuten.

Gille (28) en Vliegen (26) wonnen deze zomer, in juli, hun eerste twee ATP-titels. Ze triomfeerden zowel in het Zweedse Båstad als het Zwitserse Gstaad. Daarna haalden ze ook de finale in het Oostenrijkse Kitzbühel. De Limburgers wonnen samen ook al dertien Challengertitels, waarbij een dit jaar in Bratislava.

Spanjaard Carreño Busta steekt eindzege op zak

Pablo Carreño Busta (ATP 63) heeft het ATP-toernooi in het Chinese Chengdu (hard/1.096.575 dollar) op zijn naam geschreven. Carreño Busta klopte in de finale de Kazach Alexander Bublik (ATP 71) in drie sets: 6-7 (5/7), 6-4 en 7-6 (7/3). De partij duurde 2 uur en 8 minuten.

De 28-jarige Carreño Busta ging op zoek naar zijn vierde eindzege, na overwinningen in Estoril (2017), Moskou en Winston-Salem (beiden in 2016). De Spanjaard treft volgende week in de eerste ronde van het toernooi in Tokio David Goffin (ATP 15). De 22-jarige Bublik kon zich eerder dit jaar in Newport voor zijn eerste finale plaatsen, maar verloor ook toen, tegen de Amerikaan John Isner.