Sander Gille en Joran Vliegen grijpen in Kitzbühel naast 3e toernooiwinst op rij YP

03 augustus 2019

14u51

Bron: Belga 0

Sander Gille en Joran Vliegen zijn er niet in geslaagd het dubbelspel op het ATP-toernooi in het Oostenrijkse Kitzbühel (gravel/524.340 euro) op hun naam te schrijven. De Belgische tandem, het vierde reekshoofd, verloor in de finale tegen de Oostenrijker Philipp Oswald en de Slovaak Filip Polasek, de tweede reekshoofden, in tweemaal 6-4. De partij duurde 1 uur en 11 minuten.

Gille (28) en Vliegen (26) waren de voorbije weken ijzersterk op dreef, met hun twee eerste ATP-toernooizeges. De Belgen kaapten achtereenvolgens in Båstad en Gstaad de winst weg. Maar aan deze knappe reeks komt nu dus een einde.

De Limburgers wonnen samen ook al dertien Challengertitels, waarbij een vorige maand in Bratislava.