Sabine Appelmans: "Clijsters is nog top 10 van de wereld waard"

12 september 2019

16u48

Bron: Belga 0 Tennis “Kim is zo’n natuurlijke atlete, en ze is zodanig goed dat ze mits voldoende training zeker nog kan strijden met de allerbeste tennissters”, zo reageerde Sabine Appelmans op het verrassende nieuws dat Kim Clijsters (36) een tweede comeback op het WTA-circuit plant.

“Dit was een grote verrassing voor iedereen. Kim heeft drie kinderen, was zo lang weg uit het proftennis en ze was intussen heel actief geworden als commentator en speelde op toernooien met de legends. Ze had daar echt wel haar draai in gevonden”, aldus voormalig tennisster Appelmans. “En dan zie je toch nog die zin om zelf ook professioneel te tennissen, omdat ze waarschijnlijk ook voelt dat ze het nog aankan. Want anders zou ze er niet aan beginnen. In mei speelde ze nog een erg spannende set tegen Venus Williams bij de inhuldiging van het nieuwe dak op baan 1 op Wimbledon.”

Venus (39) en Serena Williams (37) draaien inderdaad ook nog mee op het hoogste niveau van het vrouwentennis. “De Williams-zussen zijn volgens mij wel een voorbeeld voor haar. Zij zijn echt atletes van haar generatie. Maar ook bij Roger Federer en Rafael Nadal denkt iedereen aan hoe hard hun lichaam heeft afgezien. En toch doen ze het nog uit liefde voor de sport. En dat zegt Kim ook in haar filmpje, dat je in je leven de dingen moet doen die je echt graag wil doen. Ze zal er helemaal voor gaan, want dit kan je niet half doen. En dat vind ik er ook zo mooi aan. Het draait voor mij veel meer daarrond dan rond het tennis en de resultaten die ze zal behalen.”

Wildcards voor grand slams

Het is maar de vraag hoe Clijsters’ lichaam zal reageren op al de inspanningen. “Ze zal sowieso een aangepast programma afwerken. Vijfentwintig toernooien op een jaar zal ze niet spelen, zoals de jonge meisjes doen. Maar dat hoeft ook niet. Ik denk dat Kim nog altijd top tien van de wereld waard is, maar daar moet je genoeg toernooien voor spelen. En dat zal ze waarschijnlijk niet doen. Ik denk dat ze nog eens wil schitteren op de grandslamtoernooien. Ze zal wel verschillende wildcards krijgen.”

“Kim moet vooral doen waar ze zin in heeft. Ze heeft haar carrière al gemaakt, grandslamtoernooien gewonnen en zoveel bewezen. Eigenlijk heeft ze niets te verliezen, ze heeft alleen maar te winnen. Kim heeft altijd haar eigen weg uitgestippeld, ze is altijd iemand geweest die enorm haar gevoel heeft gevolgd. En dat doet ze waarschijnlijk nu ook”, besloot Appelmans.

Dominique Monami is zeer verrast: “Denk dat ze zich wil amuseren”

De onverwachte terugkeer van Kim Clijsters op de tenniscourts heeft iedereen met verstomming geslagen, zo ook Dominique Monami. De voormalige nummer negen van de wereld viel helemaal uit de lucht. "Dit verrast mij enorm", reageerde Monami. "Bij een leeftijd van dertig jaar verwacht je zoiets nog, maar toch niet bij een leeftijd van 36 jaar. Ik denk dat ze zich vooral zal willen amuseren. Kim heeft twee fantastische carrières achter de rug. Toen ik het nieuws vernam vroeg ik mij dan ook af waarom ze dit nog zou willen doen. Maar ik begrijp dat ze nog steeds de ambitie heeft om wedstrijden te winnen. Kim is ook nooit volledig gestopt met tennissen, zoals Justine Henin bijvoorbeeld. Ze is recreatief altijd blijven spelen en sloeg ook op haar academie in Bree geregeld een balletje.”

"Ik denk dat ze ook nog steeds kan rivaliseren met de top bij haar comeback", vervolgde de 46-jarige Luikse. "Ik zag haar op Wimbledon deze zomer court N.1 openen in een wedstrijdje tegen Venus Williams. Misschien dat ze toen de klik heeft gemaakt.”

"Ook fysiek zal het niet makkelijk zijn", besloot Monami. "Ze had als jonge speelster al geregeld last van blessures. Dat wordt er niet beter op als je ouder wordt. Je recupereert ook minder goed. Maar kracht is een heel belangrijk aspect bij tennis en die zal ze nog hebben. Als je ziet dat Serena Williams er op haar bijna 38e ook nog staat, is er veel mogelijk.”