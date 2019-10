Sabalenka pakt in Zhuhai de zege in B-Masters Redactie

27 oktober 2019

09u18

Bron: Belga 0 Tennis De Wit-Russische Aryna Sabalenka (WTA 14), de vaste dubbelpartner van Elise Mertens (WTA 18), heeft voor de eerste keer in haar carrière de WTA Elite Trophy in het Chinese Zhuhai (hard/2.419.844 dollar) gewonnen.

In de finale versloeg Sabalenka de Nederlandse Kiki Bertens (WTA 10) in twee sets: 6-4 en 6-2 na 1 uur en 16 minuten. Eerder in het toernooi had Sabalenka Mertens al uitgeschakeld. Onze landgenote was wel de enige die in Zhuhai een set kon winnen tegen een ontketende Sabalenka.

Vorige maand moest Bertens in Wuhan ook buigen voor Sabalenka, terwijl de eerste vier onderlinge duels nog door Bertens werden gewonnen. Een vijfde zege zat er echter geen moment in. Bertens won maar twaalf punten op de opslag van haar tegenstandster en verloor zelf drie servicegames.

De 24-jarige Sabalenka volgt op de erelijst van de WTA Elite Trophy de Australische Ashleigh Barty op, de nummer een van de wereld.