Rusten, revalideren en respijt vragen aan de tennisgoden: ziedaar het programma van Clijsters richting US Open Filip Dewulf

22 augustus 2020

08u42 14 Tennis Rusten, revalideren en respijt vragen aan de tennisgoden. Ziedaar het programma van Kim Clijsters (37). De Limburgse trok zich gisteren met een buikspierblessure terug uit het tornooi van Cincinnati. De US Open start over tien dagen.



Zou Kim Clijsters de afgelopen dagen nog wel eens teruggedacht hebben aan 25 juli? Ondanks dat ze al enkele dagen sukkelde met een buikspierblessure kwam ze die zaterdag toch nog in actie in het World Team Tennis. Verraden door haar teamspirit, haar karakter en de fun die ze beleefde in deze ploegencompetitie. Gezond was het evenwel niet. Clijsters moest de rest van het showtornooi aan zich voorbij laten gaan. Ze kon wel gewoon blijven trainen maar mocht niet serveren.

Buikspierblessures kunnen zeer lang sluimeren en dus is elke dag extra rust mooi meegenomen. Dat zette Clijsters waarschijnlijk ook aan tot haar beslissing gisteren: op het laatste moment - de loting was al gebeurd, een match tegen Jennifer Brady (WTA 40) een leuke affiche - trok ze zich terug uit de Western & Southern Open, het tornooi van Cincinnati dat in New York gehouden wordt. “Ik ben de organisatie dankbaar dat ik het tornooi nog eens mocht spelen (ze won de titel in 2010 tijdens haar eerste comeback, red)”, zei Clijsters, die een wildcard kreeg, in een statement. “Ik keek ernaar uit. Het is dan ook ontgoochelend dat ik me moet terugtrekken. Maar na overleg met de medische staf en mijn team blijkt dat ik nog een beetje meer tijd nodig zal hebben. Ik ben wel dankbaar dat ik in de bubbel kan blijven en blijf me met mijn team verder voorbereiden hier op het National Tennis Center.”

Slaagkansen

De hoop is dus gericht op de US Open, het belangrijkere deel van dit tweeluik. Maar ideaal is zo’n aanloop natuurlijk niet. Clijsters zal nooit aan 100 procent getraind hebben mocht ze op 31 augustus toch aan de start van haar 36ste grandslamtornooi geraken. Bovendien zal het dan net zes maanden geleden zijn dat ze nog eens een officiële wedstrijd speelde - de matchen in het WTT gingen naar vijf winnende games - waardoor de tegenstand heel waarschijnlijk meer gerodeerd de baan zal opkomen. Bovendien toont dit nog maar eens aan dat de slaagkansen van haar comeback vooral van haar lichaam zullen afhangen. Niet vergeten dat Clijsters in Dubai en Monterrey reeds aantrad met last aan de knieën.

Haar tennis zal denkelijk niet het probleem worden bij deze terugkeer: getuige haar ‘zeges’ in het WTT op Australian Open-winnares Sofia Kenin en voormalig US Open-winnares Sloane Stephens. Het is de opeenvolging van trainingen en wedstrijden die de pijnpunten van een reeds flink geteisterd lijf gaan blootleggen. Rusten, revalideren en respijt vragen aan de tennisgoden, dat is dan ook wat Clijsters de volgende dagen in de New Yorkse bubbel moet doen. Hopelijk willen die goden een drievoudige US Open-kampioene wel een duwtje in de rug - niet te hard! - geven.

