Ruim twee jaar geleden zat haar carrière er na een messteek van een inbreker bijna op, morgen speelt ze de finale van de Australian Open

25 januari 2019

10u52 0 Tennis Eind 2016 werd Petra Kvitova in haar appartement neergestoken door een inbreker. De Tsjechische raakte daarbij serieus gewond aan haar linkerhand – haar carrière was mogelijk voorbij. Maar Kvitova vocht terug. Morgen staat ze in de finale van de Australian Open én kan ze de nieuwe nummer één bij de dames worden.

20 december 2016. De dag waarop de tenniswereld werd opgeschrikt door het ‘mesincident’ ten huize Kvitova, in het Tsjechische Prostejov. De tweevoudige winnares van Wimbledon kreeg een gewelddadige inbreker over de vloer, waarna Kvitova met een mes verwond werd aan haar linkerhand. De situatie was niet levensbedreigend, maar Kvitova moest wel urenlang geopereerd worden. “Ik ben geschokt, blij dat ik nog leef”, klonk het destijds.

De Tsjechische stond nadien bijna een half jaar aan de kant. Even leek haar carrière in gevaar, maar Kvitova wilde absoluut terugkeren. Met succes. Morgen staat ze in de finale van de Australian Open, haar tegenstandster: de Japanse Naomi Osaka. “Ik had nooit gedacht dat ik hier nog op zo’n niveau zou kunnen spelen”, aldus Kvitova. En als ze wint, wordt ze zelfs de nieuwe nummer één op de wereldranglijst.