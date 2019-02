Ruben Bemelmans strandt in eerste kwalificatieronde Marseille, Bonaventure kent meer succes in Boedapest MH

17 februari 2019

14u34

Bron: Belga 0

Ruben Bemelmans (ATP 134) is er vandaag niet in geslaagd de eerste horde te nemen in de kwalificaties van het ATP-toernooi in het Franse Marseille (hard/668.485 euro). De als derde geplaatste Limburger moest met 7-5 en 6-4 zijn meerdere erkennen in de Rus Alexey Vatutin (ATP 204). Bemelmans zal David Goffin (ATP 21) en Steve Darcis (ATP 313) dus niet vervoegen op de hoofdtabel. Goffin is vrij in de eerste ronde en treft daarna de Fransman Benoit Paire (ATP 58) of een qualifier. Darcis kijkt in de eerste ronde een kwalificatiespeler in de ogen.

Ysaline Bonaventure naar tweede kwalificatieronde in Boedapest

Ysaline Bonaventure (WTA 133) heeft zich vandaag geplaatst voor de tweede en laatste kwalificatieronde van het WTA-toernooi in de Hongaarse hoofdstad Boedapest (hard/250.000 dollar). Bonaventure, tweede reekshoofd in de kwalificaties, nam de eerste horde door met 6-2, 3-6 en 6-2 te winnen van de Kazachse Elena Rybakina (WTA 196). Om een plaats op de hoofdtabel neemt onze landgenote het op tegen de Zwitserse Jil Teichmann (WTA 155).