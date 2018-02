Ruben Bemelmans niet opgewassen tegen negende reekshoofd in eerste ronde Marseille Redactie

20 februari 2018

16u09

Bron: Belga 0 Tennis Ruben Bemelmans (ATP 113) heeft zich vandaag niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het ATP-toernooi in het Zuid-Franse Marseille (hard/645.485 euro).

De dertigjarige Bemelmans, die uit de kwalificaties kwam, ging er in de openingsronde in twee sets uit tegen het Russische negende reekshoofd Karen Khachanov (ATP 47): 6-3 en 7-6 (7/2) na 1 uur en 18 minuten.



De dertigjarige Limburger was de enige Belg op de hoofdtabel in Marseille. David Goffin (ATP 7) stond er aanvankelijk ook op, maar gaf forfait. Zaterdag kreeg de Luikenaar een tennisbal tegen zijn oog in de halve finales van het ATP-toernooi in Rotterdam tegen de Bulgaar Grigor Dimitrov. Goffin last een week rust in.

