Ruben Bemelmans bereikt hoofdtabel in Marseille Redactie

19 februari 2018

15u46

Bron: Belga 0 Tennis Ruben Bemelmans (ATP 113) heeft zich geplaatst voor de hoofdtabel van het ATP-toernooi in het Franse Marseille (hard/645.485 euro).

Bemelmans, het tweede reekshoofd in de kwalificaties, rekende in de tweede en laatste kwalificatieronde af met de Fransman Calvin Hemery (ATP 150). Na 1 uur en 14 minuten won hij met tweemaal 6-4. Bemelmans nam gisteren de eerste horde in de kwalificaties door de Spanjaard Javier Marti (ATP 241) met tweemaal 6-1 te verslaan.

Het is nog niet bekend wie Bemelmans' tegenstander wordt in de eerste ronde op de hoofdtabel. De vier opties zijn de Fransen Hugo Gaston (ATP 1341), die een wildcard kreeg, en Pierre-Hugues Herbert (ATP 99), de Serviër Laslo Djere (ATP 90) en het Russische negende reekshoofd Karen Khachanov (ATP 47).

De dertigjarige Limburger is de enige Belg op de hoofdtabel in Marseille. David Goffin (ATP 7) stond er aanvankelijk ook op, maar gaf forfait. Zaterdag kreeg de Luikenaar een tennisbal tegen zijn oog in de halve finales van het ATP-toernooi in Rotterdam tegen de Bulgaar Grigor Dimitrov (ATP 4). Goffin last een week rust in.