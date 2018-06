Zverev heeft opnieuw vijfsetter nodig, ook Thiem naar kwartfinales op Roland Garros - Stephens voor het eerst bij laatste acht TLB

Stephens voor het eerst naar kwartfinales

Sloane Stephens (WTA 10) heeft zich vandaag geplaatst voor de kwartfinales van Roland Garros. De Amerikaanse versloeg in de achtste finales de Estse Anett Kontaveit (WTA 24) in twee sets: 6-2 en 6-0. De wedstrijd duurde amper 54 minuten.

De 25-jarige Stephens haalde nog nooit eerder de kwartfinales op Roland Garros. Haar beste prestatie in Parijs was totnogtoe een achtste finale (in 2012, 2013, 2014 en 2015). Vorig jaar strandde Stephens in de derde ronde tegen de Bulgaarse Tsvetana Pironkova.

De 22-jarige Kontaveit werd vorig jaar al in de tweede ronde uitgeschakeld in Parijs. Dat was toen haar beste prestatie op Roland Garros. Dit jaar deed ze dus een pak beter.

In de kwartfinales neemt Stephens het op tegen de Russin Daria Kasatkina (WTA 14) of de Deense Caroline Wozniacki (WTA 2).

Thiem stoot na viersetter door naar kwartfinales

Dominic Thiem (ATP 8) heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van Roland Garros. De Oostenrijker versloeg in de achtste finales de Japanner Kei Nishikori (ATP 21) in vier sets: 6-2, 6-0, 5-7 en 6-4. De wedstrijd duurde twee uur en 31 minuten.

Dit jaar won Thiem al twee graveltoernooien, in Lyon en Buenos Aires. Op Roland Garros sneuvelde de 24-jarige Oostenrijker, de enige tennisser die de laatste twee jaar de Spanjaard Rafael Nadal kon kloppen op gravel, de voorbije twee edities telkens in de halve finales. Vorig jaar was Nadal te sterk, in 2016 de Serviër Novak Djokovic. Een halve finale is ook het beste resultaat van Thiem in Parijs.

Nishikori doet het door zijn nederlaag tegen Thiem net wat minder goed dan vorig jaar op Roland Garros. Toen werd hij pas in de kwartfinales uitgeschakeld door de Brit Andy Murray. Dat was, net zoals in 2015 toen hij bij de laatste acht werd geklopt door de Fransman Jo-Wilfried Tsonga, zijn beste prestatie in Parijs.

In de kwartfinales neemt Thiem het op tegen de Duitser Alexander Zverev (ATP 3). Die won eerder op de dag zijn achtste finale tegen de Rus Karen Khachanov (ATP 38) in vijf sets: 4-6, 7-6 (7/4), 2-6, 6-3 en 6-3. Het wordt de zevende ontmoeting tussen Thiem en Zverev. In de zes vorige duels trok Thiem vier keer aan het langste eind, Zverev was tweemaal de sterkste.

Alexander Zverev heeft opnieuw vijf sets nodig

De Duitser Alexander Zverev (ATP 3) heeft zich met veel moeite geplaatst voor de kwartfinales van Roland Garros. In de achtste finales ging hij na een spannende vijfsetter voorbij de Rus Karen Khachanov (ATP 38): 4-6, 7-6 (7/4), 2-6, 6-3 en 6-3. De wedstrijd duurde drie uur en 32 minuten.

Het was al de derde vijfsetter op rij voor Zverev op Roland Garros. Ook in de tweede en derde ronde had hij vijf sets nodig om respectievelijk voorbij de Serviër Dusan Lajovic en de Bosniër Damir Dzumhur te geraken. Vorig jaar werd de 21-jarige Duitser al in de eerste ronde uitgeschakeld door de Spanjaard Fernando Verdasco (ATP 35). Zijn beste resultaat in Parijs is een derde ronde in 2016. Dit jaar levert hij dus zijn beste prestatie ooit in Parijs.

De 22-jarige Khachanov sneuvelt net zoals vorig jaar in de achtste finales op Roland Garros. Toen werd hij uitgeschakeld door de Brit Andy Murray. In de kwartfinales neemt Zverev het op tegen de winnaar van het duel tussen de Oostenrijker Dominic Thiem (ATP 8) en de Japanner Kei Nishikori (ATP 21).

Keys stoomt door naar kwartfinales

Roland Garros Madison Keys (WTA 13) heeft zich eenvoudig geplaatst voor de kwartfinales van Roland Garros. De Amerikaanse versloeg in de achtste finales de Roemeense Mihaela Buzarnescu (WTA 33) in twee sets: 6-1 en 6-4. De wedstrijd duurde een uur en zes minuten.

De 23-jarige Keys, die vorig jaar in de finale van de US Open geklopt werd door haar landgenote Sloane Stephens, doet met haar plaats in de kwartfinales een pak beter dan vorig jaar op Roland Garros. Toen werd ze al in de tweede ronde uitgeschakeld door de Kroatische Petra Martic. Keys' beste resultaat in Parijs was een achtste finale in 2016. Dit jaar schopt ze het dus al verder.

Buzarnescu kon nog geen enkel WTA-toernooi op haar naam schrijven, maar stond dit jaar wel al in de finale in Hobart en Praag. De 30-jarige Roemeense bereikte nog nooit de achtste finales op een grandslamtoernooi. Meer zelfs, Buzarnescu staat in Roland Garros pas voor de derde keer in haar carrière op de hoofdtabel van een grandslam. Vorig jaar werd ze uitgeschakeld in de eerste ronde van de US Open en dit jaar was de eerste ronde eveneens haar eindstation op de Australian Open.

In de kwartfinales neemt Keys het op tegen de Tsjechische Barbora Strycova (WTA 26) of de Kazachse Yulia Putintseva (WTA 98).