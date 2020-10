Zijn overgrootvader ontsnapte aan de Holocaust, met zijn moeder verkocht hij armbandjes op straat: kan Schwartzman over ‘Mount Nadal’? ODBS

09 oktober 2020

15u01 0 Roland Garros Mount Nadal. Diego Schwartzman (28) moet deze namiddag in de halve finale op Roland Garros de grootste berg over die er bestaat in het graveltennis. En dat voor de kleinste speler (1m70) uit de top vijftig. Maar de Argentijn is een vechtjas. “Ik heb veel grotere problemen gekend dan louter tien centimeter kleiner te zijn dan de anderen.”

Diego Schwartzman verraste dinsdag met winst na een straffe vijfsetter tegen zijn goeie vriend Dominic Thiem, de jongste winnaar van de US Open. De eerste halve finale ooit op een grandslam voor de Argentijn die naar niemand minder dan Diego Maradona genoemd is. Een heuse verrassing, zeker indachtig de achtergrond van ‘El Peque’ (de kleine). “Er zijn wel wat redenen waarom ik hier niet zou mogen staan. Maar die hebben niets met mijn lengte te maken”, lacht hij. Wel met zijn verleden en joodse afkomst.

De overgrootvader langs de kant van zijn moeder, die leerde Schwartzman hoe te overleven. En dat mag U gerust letterlijk interpreteren. De man zat tijdens de Holocaust op een trein die richting een concentratiekamp van de Nazi’s reed, toen een koppeling tussen twee wagons brak en het compartiment waarin hij vertoefde even achterbleef. Voldoende om te ontsnappen, zijn familie terug te vinden en per boot naar Argentinië te reizen. De familie langs de kant van zijn vader, emigreerde naar Rusland. “De ware toedracht voor de 100 procent ken ik niet, maar ze ontsnapten wel aan de oorlog. Dat is het verhaal. Het grote verhaal”, aldus Schwartzman. “Zo is de familie Schwartzman en de familie Dyke, de achternaam van mijn moeder, gestart in Argentinië. Zonder de taal machtig te zijn.”

Rubberen armbandjes

Ook zijn ouders kenden zware tijden. Ze bouwden voor de geboorte van Diego een bloeiende familiezaak in geïmporteerde kledij en sieraden, tot de economische crisis in de jaren ‘90 toesloeg. De Argentijnse regering verbood alle import, een financiële ramp voor zijn ouders. Diego probeerde als kleine jongen zijn ouders te helpen, door samen met zijn moeder nog rubberen armbandjes met daarop namen van populaire voetballers of clubs op straat te verkopen. Met dat geld moest de tenniscarrière van Diego bekostigd worden. Want Schwartzman speelde graag voetbal en was fan van Boca Juniors, als tiener zou hij toch voor het tennis kiezen.

Een hotelkamer met twee bedden, konden we ons niet veroorloven Diego Schwartzman

Geen makkelijke keuze. De keren dat Diego zich alleen voelde en in tranen uitbarstte tijdens regionale toernooien in Colombia, Venezuela of Ecuador, waren legio. Maar uiteindelijk sterkte het Schwartzman wel. De keren dat zijn moeder mee kon reizen, was het feest. “Ook al moesten we dan geregeld hetzelfde hotelbed delen. Een kamer met twee bedden, konden we ons niet veroorloven. Als ik dan zie waar ik nu sta, kan ik me alleen maar gelukkig prijzen. Wanneer ik het moeilijk heb, denk ik daar aan terug.”

Want vlak lag de weg richting proftennis nooit voor Schwartzman. De enige keer dat hij als junior uitkwam in een grandslam, was toen hij zich via de kwalificaties kon opwerken tot de hoofdtabel van de US Open in 2010. De eerste ronde overleefde hij niet. Maar gestaag klauterde Diego de tennisladder op. Gravel is zijn favoriete ondergrond. Volstaat dat om ook Mount Nadal te beklimmen? De kans lijkt bijzonder klein. Schwartzman: “Rafa is hier een legende, alsof de Porte d’Auteuil van hém is. En toch: Schwartzman weet wat het is, de twaalfvoudige winnaar van Roland Garros kloppen. Vorige maand deed hij het nog, in de halve finale in Rome. Al weet Schwartzman dat hij ook al tien keer verloren heeft van de Spaanse machtsmens. “Ik weet niet of ik straks veel vertrouwen zal hebben, maar van één ding ben ik zeker. Ik kan Rafa kloppen.”

