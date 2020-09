Yanina Wickmayer geraakt niet door eerste kwalificatieronde Roland Garros ABD

22 september 2020

14u19

Bron: Belga 0 Roland Garros Yanina Wickmayer (WTA 154) heeft zich dinsdag niet kunnen plaatsen voor de tweede kwalificatieronde op Roland Garros. De 30-jarige Wickmayer verloor op het gravel van Parijs tegen de Nederlandse Lesley Kerkhove (WTA 177) in twee sets: 6-4 en 7-5. De partij duurde 1 uur en 30 minuten.

Wickmayer is de enige Belgische in de kwalificaties van Roland Garros. Vorige jaar miste ze voor het eerst sinds 2008 de hoofdtabel. Haar beste resultaat in Parijs is een plaats in de derde ronde, die ze haalde in 2010, 2011 en 2016.

Elise Mertens (WTA 20), Alison Van Uytvanck (WTA 65), Kirsten Flipkens (WTA 79) en Greet Minnen (WTA 111) staan rechtstreeks op de hoofdtabel. Kim Clijsters zette eerder deze maand na de US Open een punt achter haar seizoen, waarin ze voor de tweede keer een comeback maakte. Ze neemt dus niet deel aan Roland Garros.