Wozniacki moet meteen inpakken op Roland Garros, Bertens wél door

27 mei 2019

13u22

Bron: Belga 0 Roland Garros Caroline Wozniacki (WTA 13) is uitgeschakeld in de eerste ronde van Roland Garros. De Deense, ex-nummer 1 van de wereld, ging met 0-6, 6-3 en 6-3 onderuit tegen de Russin Veronika Kudermetova (WTA 68).

Wozniacki won vorig jaar de Australian Open, maar in Parijs kon ze nog nooit hoge ogen gooien. Een kwartfinale (in 2010 en 2017) is haar beste resultaat aan de Porte d'Auteuil. Kudermetova speelt in de tweede ronde tegen de Kazachse Zarina Diyas (WTA 99) of de Franse wildcard Audrey Albie (WTA 289).

Kiki Bertens (WTA 4) kon zich wel plaatsen voor de tweede ronde. De Nederlandse, in 2016 halvefinaliste in Parijs, was met 6-3 en 6-4 te sterk voor de Française Pauline Parmentier (WTA 66). Ze treft nu de Slovaakse Viktoria Kuzmova (WTA 46), die de Française Alizé Cornet (WTA 48) wipte met 6-4, 6-3.

Zestienjarige Franse wildcard Parry wacht Elise Mertens op

Als Elise Mertens (WTA 20) de tweede ronde haalt op Roland Garros, speelt ze daarin tegen de 16-jarige Française Diane Parry (WTA 457). Die klopte de Wit-Russische Vera Lapko (WTA 102) met 6-2 en 6-4.

Parry kreeg van de organisatie een wildcard voor de hoofdtabel. Elise Mertens speelt later op de dag tegen de Sloveense Tamara Zidansek (WTA 60).

