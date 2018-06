Wisselvallige Goffin overleeft vier (!) matchballen tegen stuntman Monfils en stoot door naar achtste finales op Parijse gravel XC

02 juni 2018

17u05 0 Roland Garros David Goffin (ATP 9) speelde niet zijn beste partij, maar staat wel in de achtste finales van Roland Garros. De Luikenaar overleefde liefst vier matchballen en rekende na een vijfsetter af met de Franse thuisspeler Gaël Monfils (ATP 37). Het werd 6-7, 6-3, 4-6, 7-5 en 6-3.

Monfils had de afgelopen dagen koorts en moest aan de antibiotica. Maar door een enthousiast publiek pakte de 32-jarige showman gisteren de eerste set tegen Goffin: 6-7. Nadien stelde onze landgenoot in het tweede bedrijf orde op zaken (6-3), waarna de partij in de derde set werd gestaakt wegens aanhoudende regenval. Zonde voor ‘La Goff’, die bij een 3-2-voorsprong op weg was naar nieuwe setwinst.

Vandaag werden beide spelers wederom het terrein opgestuurd. De rust had Monfils duidelijk deugd gedaan. De Franse thuisspeler won de eerste vier punten en ging zo door de opslag van Goffin. Maar de Luikenaar toonde zich mentaal sterk en forceerde meteen erna een break.

Vervolgens moest 'La Goff' wéér z'n service inleveren. Goffins opslag draaide vierkant. Nog zacht uitgedrukt. Monfils profiteerde optimaal en zette de derde set alsnog naar zijn hand: 4-6. Op zich geen ramp, want Goffin staat nu eenmaal bekend als een diesel.

De dieselmotor van de Luikenaar bleef ook nadien sputteren. De lange rally's waren telkens een prooi voor de enthousiaste Fransman, die geregeld de voorhamer bovenhaalde. Monfils liep zo al snel uit tot 1-3. Handen op elkaar bij het Franse publiek.

Maar Goffin gaf zich nog niet gewonnen. Integendeel. De Belgische nummer één knokte zich terug tot 3-3. 't Zat plots terug goed tussen de oren bij 'La Goff', terwijl Monfils het fysiek lastig begon te krijgen. Uithijgend na elk punt. De Fransman wist dat hij absoluut een vijfsetter moest vermijden.

En de publiekslieveling slaagde ei zo na in zijn opzet. Monfils dwong liefst vier matchballen af, maar wist daarvan geen enkele te verzilveren. Een mentale opdoffer. Goffin rook bloed en ging door de opslag van z'n mekkerende opponent, waarna onze landgenoot de vierde set naar zich toetrok: 7-5.

Goffin verloor nooit eerder een vijfde set op Roland Garros. En al snel bleek dat de Belg opnieuw het laatste bedrijf zou winnen. Monfils zat door z’n beste krachten heen en moest zich neerleggen bij het ‘meesterschap’ van Goffin, ook al was de Luikenaar niet indrukwekkend. Uiteindelijk klaarde onze landgenoot de klus: 6-3. Game, set, match. Een schoonheidsprijs werd het niet, spannend was het wel.