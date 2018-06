Wim Fissette moet met Angelique Kerber voorbij ex-pupil en "topfavoriete" Simona Halep



Redactie

05 juni 2018

13u48

Bron: Belga 0 Roland Garros In de kwartfinale van Roland Garros staat Angelique Kerber tegenover Simona Halep. Voor coach Wim Fissette wordt het een speciale wedstrijd. Hij neemt het immers met zijn huidige speelster (Kerber) op tegen een voormalig pupil (Halep).

Fissette heeft de Duitse Kerber sinds begin dit jaar onder zijn hoede. De nummer 12 van de wereld sneuvelde de voorbije twee jaar in de eerste ronde in Parijs, maar zit nu net als in 2012 in de kwartfinales.

"Ik ben heel tevreden met het parcours dat Angie heeft afgelegd. Het is een poos geleden dat ze hier de kwartfinales haalde maar iedereen weet dat gravel niet haar geliefkoosde ondergrond is. We kwamen naar hier zonder verwachtingen maar hebben wel hard gewerkt om performant te zijn. De match tegen Bertens (twee tiebreaks in de derde ronde, red), voor mij een top vijf-speelster op gravel, was een déclic. Ze slaagt er beter in het spel te dicteren met haar forehand en gaat ook beter om met hoge ballen in haar backhand."

Maar of het zal volstaan om Simona Halep uit te schakelen, is zeer de vraag. De nummer 1 van de wereld was maandag in de achtste finales nog duidelijk een maat te groot voor Elise Mertens (WTA 16).

"Vanaf het begin heb ik gezegd dat voor mij Simona de grote favoriete voor de titel op Roland Garros is", gaat Fissette verder. "Ze is de beste speelster op gravel. Ze heeft dat nog bewezen tegen Mertens, al denk ik dat het Elise niet heeft geholpen dat ze recent weinig tegen speelsters uit de top tien of twintig heeft gespeeld. Halep is heel solide. Ze verplicht haar tegenstanders heel de tijd de lijnen op te zoeken om haar te passeren. Het is duidelijk dat Angie tegen haar meer kansen heeft op gras. Op de Australian Open (halve finale) kwam het op één bal aan (Kerber liet toen twee matchpunten liggen). Angie zal intelligent moeten spelen en een goed evenwicht moeten vinden tussen agressief spelen en geduld oefenen. Het wordt niet gemakkelijk maar ze moet erin geloven."