Wickmayer niet opgewassen tegen de ervaren Stosur, eerste ronde meteen ook de eindhalte Redactie

29 mei 2018

14u25 4 Roland Garros Yanina Wickmayer (WTA 93) verscheen ietwat onverwacht op het toneel van haar veertigste passage op de hoofdtabel van een Grand Slam. Als eerste reserve werd ze voor Roland Garros in allerijl opgevist, maar onze landgenote was niet opgewassen tegen de ervaren Samantha Stosur (WTA 60). De voormalige finaliste van Roland Garros nam na een regenpauze het heft in eigen handen om uiteindelijk met 6-2 en 6-4 te winnen.

Een ideale voorbereiding kende Wickmayer zeker net. Omdat ze helemaal bovenaan stond op de reservelijst en de Braziliaanse Haddad Maia in laatste instantie afhaakte, trok onze landgenote toch naar Parijs. En niet naar een zonnige vakantiebestemming, want ze was van plan om er even tussenuit te trekken.

Van zon was er vandaag echter geen sprake rond de klok van elf. In de tribunes ontvouwden enkele fans al hun paraplu, maar toch kon er aanvankelijk wel gespeeld worden. Beide dames gaven elkaar geen duimbreed toe en ze wonnen ook telkens hun opslagspelletjes. Wanneer Stosur er met een ace 3-2 van maakte, moest het duo lange tijd op de bank ongeduldig wachten. Ondertussen begon het namelijk harder te regenen. Uiteindelijk werd er toch beslist om de wedstrijd te staken. Vrijwel meteen na de regenstop nam Stosur het commando over. De Australische ging voor de eerste keer in deze wedstrijd door de opslag van Wickmayer. Heel even leek onze landgenote zich nog terug in de set te knokken. Haar eerste breakkans kon ze echter niet benutten. Stosur kwam zo stilaan onder stoom en won de eerste set met 6-2.

Wickmayer agressiever

Wickmayer weigerde zich echter neer te leggen bij de situatie. Ze veranderde het geweer van schouder en begon agressiever te tennissen. Gesteund door een stevige kreet om zichzelf op te peppen slaagde ze er dan toch in om het opslagspelletje van Stosur af te snoepen. Wickmayer kwam meer naar het net, maar Stosur was niet meteen onder de indruk. De winnares van de US Open van 2011 liep zelfs uit tot 4-2 in de tweede set.

Met de nodige grinta knokte Wickmayer zich echter terug in de wedstrijd. Na enkele knappe punten hingen de bordjes zelfs weer helemaal gelijk in de tweede set. Net op het moment dat de wedstrijd kon kantelen, gooide Stosur haar ervaring in de strijd. Niet uit haar lood te slaan en dat leidde tot 6-4 in de tweede set. Misschien kan Wickmayer er dan toch nog enkele dagen tussenuit knijpen.