Wawrinka sneuvelt in eerste ronde, ook Azarenka mag reeds inpakken

28 mei 2018

13u43

Bron: Belga 1

Wawrinka meteen naar huis

Stan Wawrinka (ATP 30), vorig jaar runner-up op het Parijse gravel, is uitgeschakeld in de eerste ronde van Roland Garros. De Zwitser verloor in vijf sets van de Spanjaard Guillermo Garcia-Lopez (ATP 67): 6-2, 3-6, 4-6, 7-6 (7/5) en 6-3 na een titanenstrijd van 3 uur en 30 minuten.

De 33-jarige Wawrinka won Roland Garros in 2015. Vorig jaar moest hij in de finale zijn meerdere erkennen in Rafael Nadal, die zich toen verzekerde van zijn tiende eindzege. Wawrinka werd in augustus 2017 tweemaal geopereerd aan de linkerknie. Sindsdien slaagt hij er voorlopig niet meer in zijn topniveau te bereiken.

In de tweede ronde treft Garcia-Lopez de Rus Karen Khachanov (ATP 38), die het haalde van de Oostenrijker Andreas Haider-Maurer (ATP 412).

Victoria Azarenka faalt bij rentree

Victoria Azarenka (WTA 82) heeft haar rentree op Roland Garros niet kunnen vieren met een zege. De voormalige nummer één van de wereld verloor in de eerste ronde met tweemaal 7-5 van de Tsjechische Katerina Siniakova (WTA 57).

Azarenka trad vorig jaar niet aan op het Parijse gravel na de geboorte van haar zoon Leo. Dit jaar was Roland Garros na iets minder dan twee uur voorbij voor de tweevoudige winnares van de Australian Open (2012 en 2013), haar eerste optreden op een grandslamtoernooi sinds Wimbledon vorig jaar. Azarenka speelde niet veel wedstrijden sindsdien. De Wit-Russische, verwikkeld in een vechtscheiding, kon de Verenigde Staten lange tijd niet verlaten uit angst om de voogdij over haar zoon te verliezen.

Het lag in de lijn der verwachtingen dat Azarenka het in de tweede ronde zou opnemen tegen de Letse titelverdedigster Jelena Ostapenko (WTA 5). Beide speelsters beten echter in het zand, waardoor Siniakova tegenover de Oekraïense Kateryna Kozlova (WTA 66) staat.

Kvitova naar tweede ronde

De Tsjechische haalde het in de openingsronde in drie sets van Veronica Cepede Royg (WTA 89) uit Paraguay: 3-6, 6-1 en 7-5.

In de tweede ronde speelt de tweevoudige Wimbledonkampioene (2011 en 2014), het achtste reekshoofd, tegen Lara Arruabarrena (WTA 91). De Spaanse won met 7-6 (7/5) en 6-3 van de Hongaarse Timea Babos (WTA 37). Het beste resultaat van de 28-jarige Kvitova op Roland Garros is een halve finale (in 2012).