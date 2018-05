Wawrinka sneuvelt en valt buiten top-200, ook Azarenka mag reeds inpakken Redactie

28 mei 2018

13u43

Bron: Belga 1

Caroline Wozniacki naar tweede ronde

Caroline Wozniacki heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van Roland Garros. De Deense nummer twee van de wereld versloeg de Amerikaanse Danielle Collins (WTA 42) in twee sets met 7-6 (7/2) en 6-1.

In de volgende ronde botst Wozniacki op Georgina Garcia Perez (WTA 219). De Spaanse was met 6-3 en 6-4 te sterk voor de Sloveense Dalila Jakupovic (WTA 121).

Wozniacki, die begin dit jaar de Australian Open won, werd vorig jaar door de uiteindelijke eindwinnares Jelena Ostapenko uitgeschakeld in de kwartfinales op het Parijse gravel. Dat was een evenaring van haar beste prestatie op Roland Garros, eerder bereikte ze ook in 2010 de laatste acht.

Thiem stoomt door naar tweede ronde

De Oostenrijker Dominic Thiem (ATP 8) heeft zich eenvoudig verzekerd van een plek in de tweede ronde van Roland Garros. Het zevende reekshoofd won in de eerste ronde in drie sets met 6-2, 6-4 en 6-1 van de Wit-Rus Ilya Ivashka (ATP 119).

In de volgende ronde ontmoet Thiem de Griek Stefanos Tsitsipas (ATP 39), die met 7-5, 6-7 (5/7), 6-4 en 6-3 te sterk was voor de Spanjaard Carlos Taberner (ATP 213). Gravelspecialist Thiem strandde vorig jaar in de halve finales tegen Rafael Nadal op het Parijse gravel. Ook in 2016 schopte hij het tot bij de laatste vier.

Djokovic neemt vlot eerste horde

Novak Djokovic (ATP 22) heeft zich maandag geplaatst voor de tweede ronde van Roland Garros. De Servische voormalige nummer één van de wereld versloeg in de eerste ronde de Braziliaan Rogerio Dutra Silva (ATP 134) in drie sets met 6-3, 6-4 en 6-4.

In de tweede ronde wacht Djokovic een duel met een Spanjaard: de winnaar van het duel tussen David Ferrer (ATP 41), in 2013 finalist op het Parijse gravel, en Jaume Munar (ATP 155).

De 31-jarige Djokovic staat sinds 2005 onafgebroken op de hoofdtabel van Roland Garros. De voorbije zes edities haalde hij vier keer de finale. In 2012 en 2014 was Rafael Nadal te sterk, in 2015 Stan Wawrinka. In 2016 pakte hij zijn tot nu toe enige titel in Parijs. De Serviër zoekt na heel wat blessureleed, met onder meer een elleboogoperatie, nog naar zijn beste vorm.

Wawrinka meteen naar huis en maakt historische duik op ATP-ranking

Stan Wawrinka (ATP 30), vorig jaar runner-up op het Parijse gravel, is uitgeschakeld in de eerste ronde van Roland Garros. De Zwitser verloor in vijf sets van de Spanjaard Guillermo Garcia-Lopez (ATP 67): 6-2, 3-6, 4-6, 7-6 (7/5) en 6-3 na een titanenstrijd van 3 uur en 30 minuten.

De 33-jarige Wawrinka won Roland Garros in 2015. Vorig jaar moest hij in de finale zijn meerdere erkennen in Rafael Nadal, die zich toen verzekerde van zijn tiende eindzege. Wawrinka werd in augustus 2017 tweemaal geopereerd aan de linkerknie. Sindsdien slaagt hij er voorlopig niet meer in zijn topniveau te bereiken.

De nederlaag van de Pool krijgt nog een extra zure nasmaak. Doordat hij vorig jaar finalist was in Parijs en nu meteen uitgeschakeld werd, verliest hij nagenoeg alle punten die hij dit jaar verdedigde. Zo zakt Wawrinka binnenkort van plaats 30 naar plek 256 op de ATP-ranking. Zijn lage plek op de ranglijst betekent dat de drievoudig grandslamwinnaar niet meer direct wordt toegelaten tot de grote toernooien en moet hopen op wildcards. Desondanks blijft Wawrinka strijdvaardig: "Mijn doel is om terug te komen aan de top en vroeg of laat zal dat gebeuren. Vandaag praten we over mijn ranking en dat is logisch. Maar ik ben dichterbij mijn doel dan het nu lijkt. Ik voelde me juist goed en heb verloren van een sterke tegenstander."

Victoria Azarenka faalt bij rentree

Victoria Azarenka (WTA 82) heeft haar rentree op Roland Garros niet kunnen vieren met een zege. De voormalige nummer één van de wereld verloor in de eerste ronde met tweemaal 7-5 van de Tsjechische Katerina Siniakova (WTA 57).

Azarenka trad vorig jaar niet aan op het Parijse gravel na de geboorte van haar zoon Leo. Dit jaar was Roland Garros na iets minder dan twee uur voorbij voor de tweevoudige winnares van de Australian Open (2012 en 2013), haar eerste optreden op een grandslamtoernooi sinds Wimbledon vorig jaar. Azarenka speelde niet veel wedstrijden sindsdien. De Wit-Russische, verwikkeld in een vechtscheiding, kon de Verenigde Staten lange tijd niet verlaten uit angst om de voogdij over haar zoon te verliezen.

Het lag in de lijn der verwachtingen dat Azarenka het in de tweede ronde zou opnemen tegen de Letse titelverdedigster Jelena Ostapenko (WTA 5). Beide speelsters beten echter in het zand, waardoor Siniakova tegenover de Oekraïense Kateryna Kozlova (WTA 66) staat.

Kvitova naar tweede ronde

De Tsjechische haalde het in de openingsronde in drie sets van Veronica Cepede Royg (WTA 89) uit Paraguay: 3-6, 6-1 en 7-5.

In de tweede ronde speelt de tweevoudige Wimbledonkampioene (2011 en 2014), het achtste reekshoofd, tegen Lara Arruabarrena (WTA 91). De Spaanse won met 7-6 (7/5) en 6-3 van de Hongaarse Timea Babos (WTA 37). Het beste resultaat van de 28-jarige Kvitova op Roland Garros is een halve finale (in 2012).