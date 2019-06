Wawrinka klopt Tsitsipas en wacht Zwitserse clash met Federer - Flipkens in kwartfinales dubbel JH

02 juni 2019

22u50

Bron: Belga 9

Zwitserse clash Wawrinka vs Federer, nog zonder setverlies

De Zwitserse tennisvrienden Roger Federer en Stan Wawrinka staan tegenover elkaar in de kwartfinales van Roland Garros. Federer (37) zette in de vierde ronde de Argentijn Leonardo Mayer soepel opzij: 6-2 6-3 6-3. Wawrinka moest diep gaan om de laatste acht te halen.

De 34-jarige Zwitser had ruim 5 uur nodig om het Griekse toptalent Stefanos Tsitsipas te verslaan: 7-6 (6) 5-7 6-4 3-6 8-6. Tsitsipas liet in de beslissende set de nodige breakkansen liggen en werd zelf in de veertiende game wel gebroken. Een inschattingsfout van de Griekse nummer zes van de wereld bezorgde Wawrinka het winnende punt. Tsitsipas dacht dat de bal uit zou gaan en liet ‘m bewust lopen, maar Wawrinka raakte met zijn klap precies de lijn.

Zodoende komt het na vier jaar weer tot een duel tussen Federer en Wawrinka in de kwartfinales in Parijs. In 2015 won Wawrinka het Zwitserse onderonsje op het gravel van Roland Garros in drie sets. Hij stoomde vervolgens door naar de titel. Sindsdien wist Wawrinka niet meer te winnen van Federer, die in de onderlinge ontmoetingen met 22-3 leidt. De oude meester meed de afgelopen jaren het gravel om zijn lichaam te ontzien.

Bij zijn terugkeer in de Franse hoofdstad speelt Federer vooralsnog heel overtuigend. Na Lorenzo Sonego, Oscar Otte en Casper Ruud moest ook Mayer in drie sets buigen voor Federer, die voor de 54ste keer de laatste acht haalde op een grandslamtoernooi. Hij evenaart daarmee het record van de Amerikaanse oud-tennisster Chris Evert. Federer won Roland Garros in 2009 en was vier keer runner-up (2006, 2007, 2008 en 2011). De voorbije drie jaar liet hij het gravelgrandslam aan zich voorbijgaan.

Nadal stoot na simpele zege door naar kwartfinales

Rafael Nadal (ATP 2) plaatste zich zonder problemen. De Spanjaard klopte in de achtste finales de Argentijn Juan Londero (ATP 78) in drie sets: 6-2, 6-3 en 6-3. De partij nam 2 uur en 16 minuten in beslag. In de kwartfinales moet Nadal aan de bak tegen de Japanner Kei Nishikori (ATP 7) of de Fransman Benoit Paire (ATP 38). De maandag 33-jarige Nadal mikt op een twaalfde titel aan de Porte d’Auteuil (na 2005-2008, 2010-2014, 2017 en 2018). In de zestiende finales maakte de Spanjaard een einde aan het toernooi van David Goffin (ATP 29) in vier sets: 6-1, 6-3, 4-6 en 6-3.

Kirsten Flipkens stoot door in dubbelspel naar kwartfinales

Kirsten Flipkens zit in de kwartfinales van het dubbelspel op Roland Garros. In de achtste finales haalde Flipper het aan de zijde van de Zweedse Johanna Larsson, met wie ze het vijftiende reekshoofd vormt, van de Oekraïense Nadiya Kichenok en de Amerikaanse Abigail Spears in twee sets: 6-3 en 6-2. De partij duurde 1 uur en 7 minuten. Nu wachten de Amerikaanse Nicole Melichar en de Tsjechische Kveta Peschke, of de Sloveense Andreja Klepac en de Tsjechische Lucie Hradecka. Eerder verloor Flipkens, nummer 64 van de wereld, in de eerste ronde van het enkelspel met 6-1 en 7-5 van de Puertoricaanse Monica Puig (WTA 59).

Vondrousova kegelt Mertens-killer Sevastova uit Roland Garros

Ook de Tsjechische Marketa Vondrousova (WTA 38) zit al in de kwartfinales. De negentienjarige Vondrousova haalde het in de achtste finales in twee sets van de Letse Anastasija Sevastova (WTA 12): 6-2 en 6-0 na 59 minuten. Sevastova had eergisteren in de derde ronde onze landgenote Elise Mertens (WTA 20) uit het toernooi gekegeld.

Vondrousova, een van de drie speelsters jonger dan twintig jaar die in het enkelspel bij de vrouwen nog in het toernooi zitten, was voordien nooit voorbij de tweede ronde geraakt aan de Porte d’Auteuil. Haar beste resultaat tot nu toe op een grand slam was een achtste finale op het US Open van vorig jaar.

In de kwartfinales neemt ze het eerstdaags op tegen de Kroatische Petra Martic (WTA 31), die in de achtste finales te sterk bleek voor de Estse Kaia Kanepi (WTA 88): 5-7, 6-2 en 6-4. Ook voor de 28-jarige Martic is het de eerste kwartfinale op een grandslamtoernooi. Haar veelbelovende carrière werd de voorbije jaren afgeremd door een rugblessure. “Ik kan niet beschrijven wat ik voel”, stamelde ze na afloop. “Hier wacht ik al zo lang op. “

Stephens kegelt Muguruza eruit en speelt kwartfinale tegen Konta

Sloane Stephens (WTA 7) zit in de achtste finales. De Amerikaanse klopte in de achtste finales de Spaanse Garbiñe Muguruza (WTA 19) in twee sets: 6-4 en 6-3. De partij duurde 1 uur en 42 minuten. Het beste resultaat van Stephens is een finaleplek vorig jaar. De Roemeense Simona Halep was in de eindstrijd te sterk. Muguruza won Roland Garros in 2016. Vorig jaar botste ze in de halve finales op de latere winnares Halep.

In de kwartfinales wacht Johanna Konta (WTA 26). De Britse rekende in haar achtste finale af met de Kroatische Donna Vekic (WTA 24) in twee sets: 6-2 en 6-4. Konta overleefde bij haar vier vorige deelnames in Parijs nooit de eerste ronde. Ze is de eerste Britse tennisster sinds 1983 die de kwartfinales haalt op Roland Garros. Haar vorige landgenote die in de Franse hoofdstad de laatste acht haalde was 36 jaar geleden Jo Durie.

Onclin bereikt tweede ronde bij junioren

Gauthier Onclin heeft zich dan weer geplaatst voor de tweede ronde op Roland Garros voor junioren. De 18-jarige Luikenaar, 18de van de wereld in zijn categorie, klopte in de eerste ronde de Braziliaan Gustavo Heide (ITF 141) in 6-1 en 6-3. In de tweede ronde wacht het Italiaanse eerste reekshoofd Lorenzo Musetti (ITF 2).