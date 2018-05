Waarom Goffin ondanks de tropische temperaturen in Parijs toch gewoon in een zwarte outfit speelt FDW

Ondanks de tropische temperaturen van de voorbije dagen speelde David Goffin toch al zijn wedstrijden volledig in het zwart gekleed. Niet meteen opportunistisch, daar die kleur de warmte toch wat meer accentueert.

"Maar ten eerste kies ik die lijn niet zelf, dat doet sponsor Asics", repliceerde Goffin. "En ten tweede zit er een systeem in het shirt dat ervoor zorgt dat ik een zekere frisheid ervaar in mijn rug. Het toont aan dat we, zelfs in het zwart gekleed, nog lekker fris kunnen tennissen." De sponsor zal blij zijn met die uitleg.