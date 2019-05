VIDEO. Mertens laat vijf matchballen onbenut en sneuvelt na ware veldslag in derde ronde Roland Garros

Manu Henry

31 mei 2019

14u26 6 Roland Garros De derde ronde is het eindstation geworden voor Elise Mertens (WTA 20) op Roland Garros. Onze landgenote verloor een absolute thriller van de Letse Anastasija Sevastova (WTA 12): 6-7, 6-4 en 11-9.

Het muntje viel aan de verkeerde kant. Want wat was ze er dicht bij, Elise Mertens. Een nagelbijter waarin de Hamontse in de beslissende set zelfs vijf matchballen versierde, maar het baatte niet. En dat na drie uur en 18 minuten zwoegen. Geen tweede opvolgende plek in de achtste finales in Parijs. Vorig jaar bleek Simona Halep, de latere winnares, daarin in twee korte sets te sterk. Nu sneuvelt ze een ronde eerder. Credits ook naar Sevastova, die met veel lef op de court stond. Met een dropshot werkte ze onder meer een matchbal weg. Faut le faire.

De Letse staat overigens bekend om haar -soms extreme- interactie met de box. Het leverde haar al in het achtste spel een warning op. Niet onterecht. Op dat moment leidde Mertens met 4-3 én een break. Onze landgenote speelde agressief en wist bij een 3-3-stand voor het eerst door de opslag van haar opponente te gaan. Bij 5-4 serveerde ze voor setwinst, maar met een blanco spelletje sloeg Sevastova terug. Finaal moest een tiebreak uitsluitsel brengen. En daarin trok Mertens overtuigend aan het langste eind (7/3).

4-3 break and first strike @elise_mertens who’s feeling the ball well, showing it with some delightfull volleys. A propos, must be a hell of a job to be the coach of Anastasia Sevastova. She’s watching and talking to him/her from point 1. #RG19 Dewulf Filip(@ GraveyardFilip) link

De toon gezet, maar bij aanvang van set twee schakelde Sevastova een versnelling hoger. In een mum van tijd keek Mertens tegen een 4-1-achterstand aan op Court Suzanne-Lenglen. Ze spartelde nog tegen en kwam terug tot 4-4, maar bij 4-4 snoepte de 29-jarige Letse andermaal een opslagspel af. Een break die ze niet meer uit handen gaf (6-4).

Set drie was er eentje om duimen en vingers bij af te likken. Lange rally’s, agressief tennis en een publiek dat steeds uitzinniger werd. Voor de goede orde: in een enkelwedstrijd van een Grand Slam wordt in de beslissende set géén tiebreak afgewerkt. Bijgevolg gingen beide dames vrolijk voort. 't Was bij momenten écht smullen geblazen, hoor. De behendige Sevastova strooide met dropshots. Bij 10-9 in de beslissende set vond ze het welletjes geweest. Nadat Mertens haar service inleverde, klaarde ze de klus op de eigen opslag (11-9).

Stayin’ Alive



Anastasija Sevastova fends off 🖐️ match points to craft a thrilling 6-7(3) 6-4 11-9 win over Elise Mertens in 3 hours and 18 minutes.#RG19 pic.twitter.com/p2o2ou7GA3 Roland-Garros(@ rolandgarros) link