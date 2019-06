VIDEO. Halep demonstreert - Thiem nekt Monfils met weergaloos punt - Djokovic op een drafje - Nadal ontmoet Nishikori Redactie

Djokovic haalt op een drafje kwartfinales Roland Garros

Novak Djokovic (ATP 1) kende weinig problemen in de vierde ronde van Roland Garros. De Serviër was op Court Philippe-Chatrier een maat te groot voor de Duitser Jan-Lennard Struff (ATP 45). Het werd 6-3, 6-2, 6-2 na 1 uur en 33 minuten.

In de kwartfinales neemt het eerste reekshoofd het op tegen de Italiaan Fabio Fognini (ATP 12) of de Duitser Alexander Zverev (ATP 5). Novak Djokovic won Roland Garros in 2016 en was er verliezend finalist in 2012, 2014 en 2015. De voorbije twee jaar ging de Serviër er aan de Porte d’Auteuil telkens uit in de kwartfinales.

Zverev voorbij Fognini naar kwartfinales

Alexander Zverev (ATP 5) klopte in de achtste finales de Italiaan Fabio Fognini (ATP 12) in vier sets: 3-6, 6-2, 6-2 en 7-6 (7/5). De partij duurde 2 uur en 57 minuten. In de kwartfinales wacht Novak Djokovic. Zverev bereikte vorig jaar, bij zijn derde deelname op de hoofdtabel, de kwartfinales in Parijs. Het is zijn beste resultaat tot dusver op een grandslamtoernooi. Het beste resultaat van Fognini is een plaats in de kwartfinales in 2011. Vorig jaar sneuvelde hij in de achtste finales van het Franse toernooi.

Titelverdedigster Halep bereikt na demonstratie kwartfinales

Titelverdedigster Simona Halep (WTA 3) heeft zich eenvoudig geplaatst voor de kwartfinales op Roland Garros. De Roemeense klopte in de achtste finales de 18-jarige Poolse Iga Swiatek (WTA 104) in twee sets: 6-1 en 6-0. De partij duurde amper 44 minuten. In de kwartfinales wacht voor Halep opnieuw een op papier haalbare kaart, met de Amerikaanse Amanda Anisimova (WTA 51) of de Spaanse Aliona Bolsova Zadoinov (WTA 137).

De 27-jarige Halep veroverde vorig jaar haar eerste eindzege in Parijs. Ze versloeg in de finale de Amerikaanse Sloane Stephens. Halep bereikte nog twee keer de finale in de Franse hoofdstad. In 2014 verloor ze van de Russin Maria Sharapova, in 2017 was de Letse Jelena Ostapenko te sterk.

Thiem rukt op naar kwartfinales

Dominic Thiem (ATP 4) heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van Roland Garros. De Oostenrijker klopte in de achtste finales Gaël Monfils (ATP 17) in drie sets: 6-4, 6-4 en 6-2. De partij duurde 1 uur en 48 minuten. In de kwartfinales wacht de Argentijn Juan-Martin Del Potro (ATP 9) of de Rus Karen Khachanov (ATP 11).

De 25-jarige Thiem haalde vorig jaar de finale aan de Porte d’Auteuil. Daarin bleek Rafael Nadal met 6-4, 6-3, 6-2 te sterk. Diezelfde Spanjaard klopte hem in 2017 in de halve finales. In 2016 hield Novak Djokovic de Oostenrijker uit de finale, nadat Thiem in de kwartfinales David Goffin had gewipt.

De 32-jarige Monfils sneuvelde vorig jaar in de derde ronde in Parijs. In 2008 behaalde hij, met een stek in de halve finales, zijn beste resultaat. Monfils verloor toen van Roger Federer, die nadien in de finale op Rafael Nadal botste.

"WOW HE'S MADE IT!"



👌 A sublime tweener from Dominic Thiem

👏 All Gael Monfils can do is applaud the effort



Shot of the tournament so far? #RG19 pic.twitter.com/TrrU0PQjmD Eurosport UK(@ Eurosport_UK) link

Kei Nishikori stoot door naar kwartfinale tegen Nadal

Kei Nishikori (ATP 7) heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van Roland Garros. Hij versloeg de Fransman Benoit Paire (ATP 38) in vijf sets.

Het duel was gisteravond stilgelegd na de derde set vanwege de invallende duisternis boven Parijs. Deze middag hervatten de twee op court Suzanne-Lenglen. Nishikori haalde het uiteindelijk met 6-2, 6-7 (8/10), 6-2, 6-7 (8/10) en 7-5. De partij duurde 3 uur en 55 minuten.

In de kwartfinales botst de Japanner op titelverdediger en elfvoudig winnaar Rafael Nadal (ATP 2). Die won gisteren vlot met 6-2, 6-3 en 6-3 van de Argentijn Juan Londero (ATP 78). In de derde ronde had de Spanjaard David Goffin uitgeschakeld.

Elise Mertens door in dubbel

Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het vrouwen dubbel op Roland Garros. Aan de zijde van de Wit-Russische Aryna Sabalenka, met wie ze het zesde reekshoofd vormt, versloeg de Limburgse in de derde ronde het Amerikaanse duo Desirae Krawczyk en Jessica Pegula. Het werd 7-5 en 6-2 na 1 uur en 20 minuten tennis op court 1.

In de kwartfinales spelen Mertens en Sabalenka tegen de Oekraïense Lyudmyla Kichenok en de Letse Jelena Ostapenko. Het is pas de tweede keer dat de 23-jarige Mertens zo ver doorstoot in het dubbel op een grandslam. Op de US Open van 2018 haalde ze met de Nederlandse Demi Schuurs de laatste acht.

In het enkeltoernooi werd Elise Mertens (WTA 20) in de derde ronde uitgeschakeld door de Letse Anastasija Sevastova (WTA 12).

Vliegen moet koffers pakken

Het grandslamdebuut van Joran Vliegen op het gravel van Roland Garros eindigt in de kwartfinales van het dubbelspel. Hij verloor met zijn Kazachse partner Michail Kukushkin in de vierde ronde van de Colombianen Juan Sebastian Cabal en Robert Farah, het derde reekshoofd.

Na 1 uur en 1 minuut stond de 6-2, 6-2 eindstand op het scorebord van court Simonne-Mathieu. De 25-jarige Vliegen, nummer 86 van de wereld in het dubbelspel, debuteerde in Parijs op een grandslamtoernooi.

“Ik ben uiteraard teleurgesteld, maar ik denk dat ik ook heel fier mag zijn”, reageerde de Belg. “Ik had op voorhand voor een plek in de kwartfinales getekend. Cabal en Farah waren vandaag gewoon te sterk. Zij hebben heel veel ervaring en staan niet voor niets in de top tien. Wij speelden misschien niet onze beste partij, maar zij waren gewoon in alle onderdelen van het spel de beteren. Hun overwinning is dus logisch.”

De 25-jarige Vliegen droomt hij van deelname aan Wimbledon. “Dit was echt een ongelooflijke ervaring. Ik kruiste hier de allergrootsten, zoals Federer, Nadal en Djokovic. Ik hoop snel weer aan een grandslamtoernooi te kunnen deelnemen. Mijn doel is om te spelen aan de zijde van Sander (Gille, zijn vaste partner, nvdr.). Ik ga nu een twintigtal plekken stijgen op de ATP-ranking en uitkomen rond plaats zestig, hopelijk volstaat dat om met Sander de hoofdtabel van Wimbledon te halen.”

Ashleigh Barty en Madison Keys tegenover elkaar in kwartfinale enkelspel

De Australische Ashleigh Barty (WTA 8) en de Amerikaanse Madison Keys (WTA 14) hebben zich vandaag geplaatst voor de kwartfinales van Roland Garros. Daarin nemen ze het tegen elkaar op.

Achtste reekshoofd Barty zette in de vierde ronde de Amerikaanse Sofia Kenin (WTA 35) opzij met 6-3, 3-6 en 6-0. Keys, het veertiende reekshoofd, was met 6-2 en 6-4 te sterk voor de Tsjechische Katerina Siniakova (WTA 42). Die had in de vorige ronde de Japanse nummer 1 van de wereld Naomi Osaka uitgeschakeld.

De 23-jarige Barty haalde begin dit seizoen ook al de kwartfinales op de Australian Open en evenaart nu haar beste grandslamresultaat tot dusver. In Parijs was ze nog nooit voorbij de tweede ronde geraakt. De 24-jarige Keys bereikte vorig jaar de halve finales op het Franse gravel. In 2017 verloor ze de finale van de US Open. Twee keer was haar landgenote Sloane Stephens te sterk.