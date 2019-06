VIDEO. Barty is maat te sterk voor Tsjechisch talent en pakt met Roland Garros eerste grandslamtitel van carrière ABD/GVS

08 juni 2019

17u43 14 Roland Garros Na een kleine demonstratie heeft Ashleigh Barty (WTA-8) Roland Garros op haar naam geschreven. In de finale klopte de 23-jarige Australische het opkomende Tsjechische talent Marketa Vondrousova (WTA-38): 6-1 en 6-3. Met eindwinst op het Parijse gravel pakt Barty haar eerste grandslamtitel.

Barty haalde tot nu toe op een grandslam nog nooit de halve finales. De 19-jarige Vondrousova - een ster in wording - leek een taaie klant te worden want was in Parijs nog zonder setverlies. Ze haalde in de finale echter geen moment haar niveau van de voorbij twee weken. Het nummer 38 oogde timide in haar eerste wedstrijd op het Court Philippe Chatrier en stapelde de ene fout na de andere op. Vondrousova produceerde in de eerste set twaalf onnodige fouten en slechts twee winners. Barty daarentegen was secuur en haalde in een mum van tijd de eerste set binnen: 6-1.

Vondrousova keek ook in het tweede bedrijf tegen een vroege break aan. Vervolgens klampte ze even aan, maar na één uur en tien minuten viel het doek. De Australische verzilverde haar eerste matchbal: 6-3 in set twee.

“Dit is ongelooflijk. Echt fantastisch”, glunderde Barty achteraf. “Ik speelde de perfecte wedstrijd. De voorbije twee weken waren ‘crazy’. Ik ben erg trots op mezelf en mijn team. Natuurlijk was ik nerveus voor deze finale. Vondrousova is een sterke tegenstandster en ik ben er zeker van dat ze nog veel finales zal spelen.”

Tweede plek

Voor Barty is het de vijfde WTA-titel, de tweede dit seizoen. In maart was ze de beste in Miami. Op de wereldranglijst klimt Barty van de achtste naar de tweede plaats op. Vondrousova stijgt van de 38ste naar de 16de stek. Op de erelijst van Roland Garros volgt Barty Simona Halep op. Ze is de eerste Australische winnares sinds Margaret Smith Court, die het gravelgrandslam in 1973 een vijfde keer op haar naam bracht.

Nog een leuk weetje: sinds 2008 waren de damesfinalisten in Parijs nooit zo jong. Elf jaar geleden stonden Ana Ivanovic (20) en Dinara Safina (22) in de eindstrijd.