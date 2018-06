Verdasco mept Dimitrov uit Roland Garros - Tweede reekshoofd Zverev moet diep gaan in derde ronde MH

01 juni 2018

13u47

Bron: Belga 0 Roland Garros Grigor Dimitrov (ATP 5) heeft zich vandaag niet kunnen plaatsen voor de achtste finales van Roland Garros. De Bulgaar verloor in de derde ronde van de Spanjaard Fernando Verdasco (ATP 35) in drie sets: 7-6 (7/4), 6-2 en 6-4. De wedstrijd duurde twee uur en 24 minuten.

Net zoals vorig strandt Dimitrov dus in de derde ronde in Parijs. Toen werd hij uitgeschakeld door de Spanjaard Pablo Carreno Busta. Roland Garros lijkt Dimitrov niet te liggen, aangezien hij er nog nooit verder geraakte dan de derde ronde.

Voor de 34-jarige Verdasco waren de achtste finales vorig jaar het eindstation in Parijs. Toen was de Japanner Kei Nishikori te sterk voor de Spanjaard. Dat was wel een evenaring van zijn beste resultaat op Roland Garros, want Verdasco strandde al vijf keer eerder in de achtste finales.

In die achtste finales neemt Verdasco het op tegen de Spanjaard Roberto Bautista Agut (ATP 13) of de Serviër Novak Djokovic (ATP 22), die Roland Garros in 2016 won.

Tweede reekshoofd Zverev moet diep gaan in derde ronde

De Duitser Alexander Zverev (ATP 3) heeft zich met veel moeite geplaatst voor de achtste finales van Roland Garros. In de derde ronde ging hij na een lange vijfsetter voorbij de Bosniër Damir Dzumhur (ATP 29).

Na een slijtageslag van bijna vier uur stond de 6-2, 3-6, 4-6, 7-6 (7/3) en 7-5 eindstand op het scorebord van court Philippe Chatrier.

Zverev is het tweede reekshoofd op het gravel in Parijs. De 21-jarige Duitser staat voor de derde keer op de hoofdtabel van Roland Garros. In 2016 debuteerde hij met een plaats in de derde ronde, waar hij op Dominic Thiem botste. Vorig jaar werd de Duitser meteen uitgeschakeld door de ervaren Fernando Verdasco.

Zverev, die ook in de tweede ronde tegen Dusan Lajovic vijf sets nodig had, speelt voor een plek bij de laatste acht tegen de Fransman Lucas Pouille (ATP 16) of de Rus Karen Khachanov (ATP 38).

Svitolina geraakt niet voorbij Buzarnescu

Elina Svitolina (WTA 4) heeft zich niet kunnen plaatsen voor de achtste finales van Roland Garros. De Oekraïense verloor in de derde ronde van de Roemeense Mihaela Buzarnescu (WTA 33) in twee sets: 6-3 en 7-5. De wedstrijd duurde een uur en 39 minuten.

De 23-jarige Svitolina won dit seizoen al drie WTA-toernooien (in Brisbane, Dubai en Rome), maar mag nu al in de derde ronde haar koffers pakken. Vorig jaar haalde de Oekraïense nog de laatste acht in Parijs, maar werd toen uitgeschakeld door de Roemeense nummer een van de wereld Simona Halep.

Buzarnescu kon nog geen enkel WTA-toernooi op haar naam schrijven, maar stond dit jaar wel al in de finale in Hobart en Praag. De 30-jarige Roemeense haalde nog nooit de achtste finales op een grandslamtoernooi. Meer zelfs, Buzarnescu staat in Roland Garros pas voor de derde keer in haar carrière op de hoofdtabel van een grandslam. Vorig jaar werd ze uitgeschakeld in de eerste ronde van de US Open en dit jaar was de eerste ronde eveneens haar eindstation op de Australian Open.

In de achtste finales neemt Buzarnescu het op tegen de Amerikaanse Madison Keys (WTA 13). Die versloeg vrijdag in haar derde ronde de Japanse Naomi Osaka (WTA 20) in twee sets: 6-1 en 7-6 (9/7). Buzarnescu en Keys treffen elkaar voor het eerst.