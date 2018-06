Verdasco mept Dimitrov uit Roland Garros, Bulgaar raakt wéér niet verder dan derde ronde MH

01 juni 2018

13u47

Bron: Belga 0 Roland Garros Grigor Dimitrov (ATP 5) heeft zich vandaag niet kunnen plaatsen voor de achtste finales van Roland Garros. De Bulgaar verloor in de derde ronde van de Spanjaard Fernando Verdasco (ATP 35) in drie sets: 7-6 (7/4), 6-2 en 6-4. De wedstrijd duurde twee uur en 24 minuten.

Net zoals vorig strandt Dimitrov dus in de derde ronde in Parijs. Toen werd hij uitgeschakeld door de Spanjaard Pablo Carreno Busta. Roland Garros lijkt Dimitrov niet te liggen, aangezien hij er nog nooit verder geraakte dan de derde ronde.

Voor de 34-jarige Verdasco waren de achtste finales vorig jaar het eindstation in Parijs. Toen was de Japanner Kei Nishikori te sterk voor de Spanjaard. Dat was wel een evenaring van zijn beste resultaat op Roland Garros, want Verdasco strandde al vijf keer eerder in de achtste finales.

In die achtste finales neemt Verdasco het op tegen de Spanjaard Roberto Bautista Agut (ATP 13) of de Serviër Novak Djokovic (ATP 22), die Roland Garros in 2016 won.