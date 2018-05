Venus Williams overleeft eerste ronde niet in Parijs - Kyrgios geeft alsnog verstek MH

27 mei 2018

10u06

Bron: Belga 0

Venus Williams overleeft eerste ronde niet

De eerste verrassing op de 111e editie van het vrouwentoernooi van Roland-Garros is een feit. De Amerikaanse Venus Williams (WTA-9) is er niet in geslaagd de tweede ronde van het grandslamtoernooi te bereiken. In haar openingswedstrijd ging de voormalige nummer een in twee sets onderuit tegen de Chinese Wang Qiang (WTA-91).

De wedstrijd op het Court Suzanne-Lenglen duurde 1 uur en 40 minuten. De 26-jarige Wang haalde het met 6-4 en 7-5 na een solide wedstrijd. De elf jaar oudere Williams maakte te veel ongedwongen fouten om aanspraak te kunnen maken op de zege. Ook vorig jaar keken beide speelsters elkaar aan de Porte d'Auteuil in de eerste ronde in de ogen. Toen won Venus probleemloos.

Williams doet op het Parijse gravel al een aantal jaren niet meer mee voor de prijzen. Het is al van 2006 geleden dat de Amerikaanse nog eens de kwartfinales bereikte. In 2002 speelde Williams haar enige finale op Roland-Garros. Ze verloor toen van haar jongere zus Serena.

De 21e deelname aan Roland-Garros zit er voor Venus Williams nog niet op. Zoals gebruikelijk neemt de zevenvoudige grandslamwinnares aan de zijde van haar zus Serena ook deel aan het dubbelspel.

Wang neemt het in de tweede ronde op tegen de Kroatische Petra Martic (WTA-34), die de Chinese Wang Yafan (WTA-80) uitschakelde.

Haase, die later op de dag Goffin treft: “Als ik kalm blijf, is een stunt mogelijk”

Robin Haase (ATP 44) is later vandaag de eerste tegenstander van David Goffin (ATP 9) op Roland Garros. De 31-jarige Nederlander hoopte vanzelfsprekend op een makkelijkere loting, maar gaat toch voluit de strijd aan. Het is de tweede keer op korte tijd dat beide spelers elkaar tegenkomen. In Madrid eerder deze maand was Goffin te sterk in twee sets (7-5 en 6-3).

"Ik sta momenteel goed te spelen", opende Haase. "Ik voel me goed en als ik kalm kan blijven, is er zeker iets mogelijk. Ik ben er zeker van dat ik kan stunten. Ook in Madrid vond ik mezelf al goed spelen." Haase klopte toen de Zuid-Koreaan Hyeon Chung, halvefinalist op de Australian Open, alvorens te verliezen van Goffin.

"Ook in Monte Carlo en in Rome was mijn tennis goed", vervolgde de Nederlander. "Maar in kleine toernooien, zoals Marrakech en Estoril, waar ik veel punten kon rapen, viel het dan weer tegen. Ik hoop op een goede Roland Garros."

Haase, die in Turnhout woont, kon Goffin in zes eerdere confrontaties nog maar één keer kloppen. Dat was wel op gravel, vorige zomer in de kwartfinales in het Zweedse Gstaad. "Ik ben er niet uit of gravel mijn favoriete ondergrond is", aldus Haase. "Ik behaalde er mijn beste resultaten, al is dat ook al wel een tijdje geleden. Ik hou alleszins van spelen op gemalen baksteen. En bovendien vindt Roland Garros maar één keer per jaar plaats. Ik ga dus alles geven om te kunnen schitteren."

Nick Kyrgios moet verstek laten gaan

De Australiër Nick Kyrgios (ATP 23) heeft vandaag laten weten verstek te moeten laten gaan voor Roland Garros, het tweede grandslamtoernooi van het jaar. De 23-jarige Kyrgios sukkelt al sinds februari met een elleboogblessure.

De Australiër had het in de eerste ronde in Parijs normaal gezien moeten opnemen tegen zijn landgenoot, kwalificatiespeler Bernard Tomic. Maar zover komt het dus niet. Kyrgios kampt al sinds de Davis Cup-ontmoeting met Duitsland in februari met pijn aan de elleboog. Hij gaf ook al forfait voor de voorbereidingstoernooien voor Roland Garros, in Estoril en Madrid.

"Ik heb er alles voor gedaan fit te zijn, maar de tijd was te kort", legde Kyrgios uit op Twitter. "Ik voel me niet klaar om een wedstrijd van vijf sets te spelen op gravel. Mijn medische staf heeft het ook afgeraden, omdat ik de voorbije twee maanden niet heb gespeeld. Het risico op een terugslag is nog te groot en met het oog op het grasseizoen wil ik dat risico niet nemen. Het goede nieuws is dat ik geen pijn meer heb. Ik werk ondertussen hard om terug te keren op het hoogste niveau in Stuttgart (9-17 juni)."

Dimitrov rekent af met lucky loser, Svitolina stoot door na moeilijk duel

De Bulgaar Grigor Dimitrov (ATP 5) heeft zich vandaag geplaatst voor de tweede ronde van Roland Garros, het tweede grandslamtoernooi van het jaar. Dimitrov rekende in drie sets (6-1, 6-4 en 7-6 (7/1)) af met de Egyptische lucky loser Mohamed Safwat (ATP 182). Bij de vrouwen had Elina Svitolina (WTA 4) het moeilijk tegen de Australische Ajla Tomljanovic (WTA 68). De Oekraïense won in twee spannende sets (7-5 en 6-3).

Safwat, de eerste Egyptische deelnemer aan Roland Garros sinds 1996, stond op de hoofdtabel na het afhaken van de Serviër Viktor Troicki (ATP 89) met rugproblemen. De lucky loser kwam er in de eerste set niet aan te pas tegen Dimitrov, die vorig jaar de Masters won maar op Roland Garros nooit verder dan de derde ronde kwam. Nadien kwam hij beter in zijn spel, maar Dimitrov serveerde toch uit in drie sets. In de volgende ronde wacht voor de Bulgaar de winnaar van het duel tussen de Chileen Nicolas Jarry (ATP 59) en de Amerikaan Jared Donaldson (ATP 57).

Svitolina zag in haar eerste duel haar Australische tegenstandster tot 5-1 uitlopen. De Oekraïense kon zich toen echter helemaal herpakken en liet Tomljanovic geen spelletje meer pakken in de eerste set. In de tweede set volstond één break voor de overwinning. Svitolina neemt het in haar tweede wedstrijd in Parijs op tegen de winnares van het duel tussen de Italiaanse Francesca Schiavone (WTA 265) en de Slovaakse Viktoria Kuzmova (WTA 84).

Makarova zorgt voor eerste overwinning

De Russische Ekaterina Makarova (WTA 35) heeft zich vandaag als eerste geplaatst voor de tweede ronde van Roland Garros bij de vrouwen. De 29-jarige Makarova rekende na een uur en vijftien minuten tennis in twee sets (6-4 en 6-1) af met de Chinese Zheng Saisai (WTA 130).

In de tweede ronde neemt de Russische - die in het verleden goed was voor drie enkeltitels en liefst dertien dubbeltitels - het op tegen de winnares van het duel tussen de Japanse Kurumi Nara (WTA 96) en de Tsjechische Barbora Strycova (WTA 26).

Er komt vandaag ook al één Belg in actie op het gravel van Parijs. David Goffin (ATP 9) ontmoet tijdens de vierde match op court 1 de Nederlander Robin Haase (ATP 44).