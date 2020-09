Vasek Pospisil niet blij met bubbel op Roland Garros: “Het is veel slechter geregeld dan in New York” Redactie

29 september 2020

20u31

Bron: AD 0 Tennis Vasek Pospisil kan niet wachten totdat hij de ‘bubbel’ op Roland Garros mag verlaten. De Canadese tennisser, de nummer 76 van de wereld, verwijt de organisatie van het toernooi in Parijs dat ze niet voor wat alternatieven voor de spelers hebben gezorgd. Spelers mogen zich in Parijs alleen in het park of in hun hotelkamer begeven vanwege de strenge coronaregels.

“Het is mentaal niet gemakkelijk om erin te zitten. Zodra ik de kans heb om uit de bubbel te komen, zal ik dat doen”, zei Pospisil (30) na zijn nederlaag tegen de Italiaan Matteo Berrettini. Pospisil is nog wel actief in het dubbelspel.

Pospisil maakte de vergelijking met de US Open, waar recent volgens hem alles werd gedaan om de spelers - ondanks de coronavoorschriften - een leuke tijd te bezorgen. “Het is veel slechter geregeld hier. In het hotel is het erg zwaar, we hebben er helemaal niks. Iedere speler die ik erover heb gesproken, denkt er hetzelfde over. Je wilt niet de hele dag in het tennispark hangen, want het is een stressvolle omgeving. Maar bij het hotel mag je niet eens wat frisse lucht halen.”

Lees ook: David Goffin krijgt pak slaag van jonge Italiaan en moet al na één ronde Roland Garros verlaten