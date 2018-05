Van Uytvanck walst over nummer 245 van de wereld en plaatst zich probleemloos voor tweede ronde MH

29 mei 2018

15u50 1 Roland Garros Zonder enige moeite plaatste Alison Van Uytvanck zich vandaag voor de tweede ronde op Roland Garros. De Brabantse trakteerde Isabelle Wallace (WTA 245), debutante op een grandslamtornooi, op een pak rammel. Het werd 6-1 en 6-0.

Het verschil in ranking - Van Uytvanck staat liefst 200 plaatsten hoger - werd al vlug duidelijk. Zéér duidelijk. Wallace kwam er simpelweg niet aan te pas in de eerste set en pakte bij een 4-0-achterstand pas haar eerste spelletje. Niet meer dan een voetnoot, want Van Uytvanck liep moeiteloos uit tot 6-1-setwinst.

De 24-jarige Van Uytvanck, die in 2015 nog de kwartfinales bereikte op het gravel in Parijs, dus zonder veel energie te verspillen op weg naar de tweede ronde. En zo gebeurde. Want ook in de tweede set had de 21-jarige Wallace, die een wildcard kreeg nadat ze recent een Australisch kwalificatietornooi wist te winnen, niets in de pap te brokken. ’t Werd een echte walk-over: 6-1 en 6-0 na amper 52 minuten. In de tweede ronde wacht een duel met Julia Goerges (WTA 11) of Dominika Cibulkova (WTA 32).