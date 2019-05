Van Uytvanck sneuvelt na driesetter in eerste ronde Roland Garros MH

26 mei 2019

18u35 3 Roland Garros Het verhaal van Alison Van Uytvanck (WTA 50) op Roland Garros is al na de eerste ronde ten einde. Onze landgenote verloor na een spannende driesetter van de Spaanse Sara Sorribes Tormo (WTA 68). Het werd 6-1, 5-7 en 6-2.

In een mum van tijd keek Van Uytvanck op court 13 tegen een 4-0-achterstand aan. Pas dan veroverde ze haar eerste spelletje, maar het kwaad was al geschied. Na 36 minuten tennissen stond er 6-1 op het scorebord. En ook in set twee sloeg de motor moeizaam aan de praat. Met een break in het eerste spelletje was er even hoop op een opflakkering, maar al gauw stelde Sorribes Tormo orde op zaken. Met een 6-1 en 5-3-achterstand flirtte Van Uytvanck met een vroege exit. Op karakter ging ze echter alsnog op én over de Spaanse: 7-5. Straffe comeback.

Maar in het beslissende derde bedrijf liep het dan toch fout. De taaie Sorribes Tormo ging bij een 3-2-voorsprong door de service van Van Uytvanck en gaf die bonus niet meer uit handen. Van Uytvanck loopt zo mogelijk een duel tegen de Amerikaanse Sloane Stephens, het zevende reekshoofd aan de Porte d’Auteuil, mis. Zij treft in haar eerste ronde de Japanse Misaki Doi (WTA 110).