Van Uytvanck sneuvelt na driesetter in eerste ronde Roland Garros: “Veel te veel fouten gemaakt” MH

26 mei 2019

18u35 3 Roland Garros Het verhaal van Alison Van Uytvanck (WTA 50) op Roland Garros is al na de eerste ronde ten einde. Onze landgenote verloor na een spannende driesetter van de Spaanse Sara Sorribes Tormo (WTA 68). Het werd 6-1, 5-7 en 6-2.

In een mum van tijd keek Van Uytvanck op court 13 tegen een 4-0-achterstand aan. Pas dan veroverde ze haar eerste spelletje, maar het kwaad was al geschied. Na 36 minuten tennissen stond er 6-1 op het scorebord. En ook in set twee sloeg de motor moeizaam aan de praat. Met een break in het eerste spelletje was er even hoop op een opflakkering, maar al gauw stelde Sorribes Tormo orde op zaken. Met een 6-1 en 5-3-achterstand flirtte Van Uytvanck met een vroege exit. Op karakter ging ze echter alsnog op én over de Spaanse: 7-5. Straffe comeback.

Maar in het beslissende derde bedrijf liep het dan toch fout. De taaie Sorribes Tormo ging bij een 3-2-voorsprong door de service van Van Uytvanck en gaf die bonus niet meer uit handen. Van Uytvanck loopt zo mogelijk een duel tegen de Amerikaanse Sloane Stephens, het zevende reekshoofd aan de Porte d’Auteuil, mis. Zij treft in haar eerste ronde de Japanse Misaki Doi (WTA 110).

Teleurgestelde Van Uytvanck: “Veel te veel fouten gemaakt”

“Ik heb te veel fouten gemaakt”, zuchtte ‘Ali’ na haar 6-1, 5-7, 6-2 nederlaag. “Ik was een beetje nerveus en aan de andere kant stond iemand die niets te verliezen had. Het was aan mij om winnende slagen af te leveren, maar in plaats daarvan maakte ik fouten.”

Alison Van Uytvanck maakte volgens de statistieken inderdaad veel te veel fouten: 39 unforced errors in totaal. “Misschien als ik wat meer vertrouwen had gehad en wat meer wedstrijden in de benen had, dat ik hier wel kon winnen. Ik moest opgeven voor het toernooi van Rome doordat ik last had aan mijn schouder en elleboog, maar ondanks dat was het gevoel op training goed”, legde ze uit. “Ik ben blijven strijden en in de derde set had ik even goed 4-2 voor kunnen komen, maar in plaats daarvan werd het 4-2 voor haar. Maar ik heb in het algemeen gewoon niet goed genoeg gespeeld.”

Volgende week zal ze proberen haar gemoed op te krikken op het ITF toernooi van Surbiton om zich voor te bereiden op Wimbledon.