Van Uytvanck geeft op in tweede ronde van Roland Garros Redactie

01 oktober 2020

17u00 2 Tennis Alison Van Uytvanck (WTA 65) heeft haar wedstrijd van de tweede ronde op Roland Garros, het derde en meteen ook laatste grandslamtoernooi van het seizoen, niet uitgespeeld. De 26-jarige Van Uytvanck moest aan de bak tegen de Roemeense qualifier Irina Maria Bara (WTA 142), maar gaf in de tweede set op, nadat ze zich al het hele duel niet goed in haar sas voelde.

Van Uytvanck kende een bijzonder moeilijke eerste set (6-1 verlies) en vroeg aan het einde ervan medische assistentie. Ze begon toch nog aan de tweede set, maar kon hierin helemaal geen vuist meer vormen. Bij een 4-0 tussenstand voor de Roemeense staakte ze de strijd.

Van Uytvanck was in Parijs toe aan haar zesde deelname aan de hoofdtabel. Haar beste resultaat zette ze neer in 2015, toen ze de kwartfinales bereikte. Vorige editie sneuvelde ze in de eerste ronde.

Van Uytvanck is samen met haar partner Greet Minnen in Parijs nog actief in het dubbelspel, waar ze gisteren hun wedstrijd van de eerste ronde wonnen. Het Belgische duo versloeg de Spaans-Britse tandem Lara Arruabarrena/Heather Watson na 1 uur en 9 minuten tennis in twee sets (6-3 en 6-2). In de tweede ronde, de zestiende finales, van het dubbel wacht voor Minnen en Van Uytvanck een confrontatie met het Russisch-Chinese paar Veronika Kudermetova/Shuai Zhang. Minnen (WTA 110) ging er maandag in haar eerste ronde van het enkelspel uit tegen de Argentijnse qualifier Nadia Podoroska (WTA 131).