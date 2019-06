Ultieme clash in Parijs: “Altijd een kans, zelfs tegen de koning van het gravel” TLB/GVS

05 juni 2019

17u07 0

De tenniswereld maakt zich op voor een titanenstrijd. Als de weergoden meezitten, leggen Rafael Nadal (ATP-2) en Roger Federer (ATP-3) elkaar vrijdag het vuur aan de schenen in de halve finales van Roland Garros. Hun 39ste ontmoeting al, op het Parijse gravel kon de Zwitser nog nooit afstand nemen van zijn Spaanse belager.

“Als je iets wil bereiken op gravel, moet je op een bepaald moment voorbij Rafa”, stelt Federer. “Daar was ik op voorbereid. Had ik een andere ingesteldheid, was ik beter thuisgebleven. Er is altijd een kans, zelfs tegen de koning van het gravel. Er kan veel wind staan, hij kan ziek zijn. De tribunes zouden leeg zijn mocht iedereen al weten wie er zou winnen.” Ook Nadal kijkt uit naar het duel. “De belangrijkste momenten uit onze carrières spendeerden we samen op het court. Het wordt een grootse wedstrijd, ik zal een hoog niveau moeten halen om Federer te kloppen.”