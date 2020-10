Tweede reekshoofd Pliskova blijft gelaten achter na verlies tegen ex-winnares Ostapenko ODBS

01 oktober 2020

14u22

Bron: Belga/AP 0

De Tsjechische Karolina Pliskova (WTA 4), het tweede reekshoofd, is uitgeschakeld op Roland Garros. Ze verloor in de tweede ronde van de Letse Jelena Ostapenko (WTA 43). Die won het toernooi in 2017. De 23-jarige Ostapenko zette Pliskova op Court Philippe Chatrier opzij met 6-4 en 6-2. Ze neemt het voor een plek in de achtste finales op tegen de Amerikaanse Sloane Stephens (WTA 34), de runner-up van 2018, of de Spaanse Paula Badosa (WTA 87). Ostapenko schreef Roland Garros drie jaar geleden op haar naam maar kon daarna niet meer bevestigen op het Parijse gravel. Zowel in 2018 als 2019 ging ze er in de eerste ronde uit, net als bij haar eerste deelname in 2016.

Pliskova liet achteraf een wat gelaten indruk na. “Ik kan veel beter. Als Ostapenko goed speelt, is ze heel moeilijk te kloppen - maar dit verlies heb ik aan mezelf te wijten. Ik was gewoon slecht. Eigenlijk valt er weinig te vertellen over deze match. Wat er beter moet om dit jaar sterk te eindigen? Ik denk niet aan het einde van het jaar, ik denk dat het jaar misschien al ten einde is.”

Flipkens dubbelt verder

Kirsten Flipkens heeft zich geplaatst voor de tweede ronde (zestiende finales) van het dubbelspel. De 34-jarige Flipkens klopte aan de zijde van haar Russische dubbelpartner Anastasia Pavluychenkova in de eerste ronde de Oekraïense Kateryna Bondarenko en de Canadese Sharon Fichman in twee sets: 6-4 en 6-1. De partij duurde 1 uur en 24 minuten. In de volgende ronde wachten de Oekraïense Marta Kostyuk en Wit-Russin Aliaksandra Sasnovich, of de Tsjechische Lucie Hradecka en Sloveense Andreja Klepac. Eerder kreeg Flipkens (WTA 80) een pak voor de broek in de eerste ronde in Parijs in het enkelspel. Ze verloor tegen de Kazachse Yulia Putintseva (WTA 27) in twee sets: 6-1 en 6-2. De Kempense nam voor de twaalfde keer deel aan Roland Garros maar raakte er nog nooit voorbij de tweede ronde.