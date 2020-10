Topreekshoofd Simona Halep sneuvelt in vierde ronde tegen Poolse tiener - Ook Kiki Bertens onderuit



04 oktober 2020

Bron: Belga 0 Roland Garros Simona Halep (WTA 2) heeft de vierde ronde op Roland Garros niet overleefd. Het Roemeense topreekshoofd verloor verrassend na nauwelijks één uur en acht minuten tennis in twee sets (6-1 en 6-2) van de Poolse tiener Iga Swiatek (WTA 53).

De 29-jarige Halep won Roland Garros in 2018 en was verliezend finalist in 2014 en 2017. Vorig jaar sneuvelde ze in de kwartfinales.

De Roemeense was tot dusver uitstekend bezig in Parijs. Ze leed nog geen setverlies en in de derde ronde versloeg ze de Amerikaanse Amanda Anisimova (WTA 29), die haar vorig jaar op Roland Garros de weg naar de laatste vier versperde, in twee erg korte sets (6-0 en 6-1).

De negentienjarige Swiatek haalde vorig jaar bij haar eerste deelname de vierde ronde in Parijs. Ze treft in de kwartfinales de winnares van het duel tussen de Italiaanse Martina Trevisan (WTA 159) en de Nederlandse Kiki Bertens (WTA 8), het vijfde reekshoofd.

Ook vijfde reekshoofd Bertens gaat eruit in achtste finales

Ook Kiki Bertens (WTA 8) heeft de vierde ronde op Roland Garros niet overleefd. De Nederlandse, het vijfde reekshoofd, moest na één uur en 37 minuten tennis in twee sets (6-4 en 6-4) de duimen leggen voor de Italiaanse Martina Trevisan (WTA 159).

De 26-jarige Trevisan treft in de kwartfinales de Poolse tiener Iga Swiatek (WTA 53), die in haar vierde ronde in twee korte sets (6-1 en 6-2) de maat nam van topreekshoofd Halep.

Bertens had zich voor de tweede keer in haar carrière voor de kwartfinales van Roland Garros kunnen plaatsen. Trevisan staat voor het eerst op de hoofdtabel in Parijs. Ze maakte begin dit jaar op de Australian Open haar debuut in een grandslamtoernooi.