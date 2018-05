Titelverdediger Nadal vermijdt setverlies en knokt zich naar tweede ronde in Parijs, ook Sharapova stoot door XC

29 mei 2018

16u47

Bron: Belga 0 Roland Garros Rafael Nadal (ATP 1) is goed begonnen aan zijn jacht op een elfde Roland Garros-titel. In de eerste ronde versloeg het Spaanse topreekshoofd de Italiaanse lucky loser Simone Bolelli (ATP 129) in drie sets met 6-4, 6-3 en 7-6 (11/9). De wedstrijd werd gisteravond onderbroken bij een 0-3-voorsprong voor Bolelli in de derde set.

Nadal neemt het in de tweede ronde op tegen Guido Pella (ATP 78). De Argentijn won met 6-2, 6-3 en 6-4 van de Portugees Joao Sousa (ATP 49).

Het nummer één van de wereld realiseerde vorig jaar 'La Decima' op het Parijse gravel. De Spaanse gravelkoning won de Open Franse kampioenschappen eerder tussen 2005 en 2008 en tussen 2010 en 2014. Hij benadrukte in 2017 nog eens zijn meesterschap door het hele grandslamtoernooi geen enkele set te verliezen.

Tegen Bolelli leek hij even voor het eerst in drie jaar een set te verliezen in Parijs. In de tiebreak van de derde set had de Italiaan vier setballen, maar hij slaagde er niet in die te verzilveren.

Sharapova knokt zich naar tweede ronde bij rentree

De Russin Maria Sharapova (WTA 30) heeft zich verzekerd van een plek in de tweede ronde van Roland Garros.

Sharapova, die in 2012 en 2014 de eindzege pakte op het Parijse gravel, versloeg in de eerste ronde de Nederlandse Richèl Hogenkamp (WTA 133) in drie sets met 6-1, 4-6 en 6-3. Sharapova keek in de derde set tegen een 0-3 achterstand aan, maar stelde alsnog orde op zaken.

De Russin trad voor het eerst sinds 2015 aan op Roland Garros. In 2016 zat ze een dopingschorsing uit. Vorig jaar kreeg Sharapova, toen weggezakt op de WTA-ranking, geen wildcard voor het tweede grandslamtoernooi van het seizoen.

In de tweede ronde speelt Sharapova tegen de Kroatische Donna Vekic (WTA 50), die de Oekraïense Kateryna Bondarenko (WTA 81) met 6-2 en 6-4 huiswaarts stuurde.