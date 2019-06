Thiem vond het “de grap voorbij”, zijn vriendin riep ‘time’ richting umpire: Nadal irriteerde ook weer ODBS

11 juni 2019

06u18 0 Roland Garros Zijn twaalfde Coupe des Mousquetaires, zijn achttiende grandslam: Nadal oogstte zondag lof als de onbetwistbare gravelkoning die op weg is de status van Federer (20 grandslams) als GOAT te bedreigen. Maar Rafa ergerde met zijn soms wel eeuwig durend lijkende tics tussen de punten ook, daar aan de Porte d’Auteuil. Niet in het minst bij zijn tegenstander in de finale Dominic Thiem en diens vriendin, tennisster Kristina Mladenovic.

Enkele uren voor de mannenfinale had ‘Kiki’ Mladenovic aan de zijde van de Hongaarse Timea Babos nog het dubbel gewonnen bij de vrouwen, enkele uren later leefde ze intens mee in de spelersbox van haar partner. Daar borrelden de frustraties rond de vele tijd die Nadal tussen de punten en de games pakt, al snel op. Waarna de Française (26) in de voetsporen trad van Andy Murray’s Kim Sears, die betrapt werd op het vloeken richting Tomas Berdych tijdens de Australian Open 2015, of Mirka Federer, die het gemunt had op Nick Kyrgios twee jaar geleden in Miami. Zo trachtte Mladenovic haar invloed aan te wenden door ‘time’ te roepen richting de umpire, terwijl Nadal weer alle tijd nam om van zijn stoeltje naar de baseline te stappen.

Officieel krijgen de spelers maximaal 25 seconden om klaar te staan tussen de services, 90 seconden als er van kant moet worden gewisseld. Maar die regel wordt nauwelijks nageleefd. Zeker als de toppers aan zet zijn en zeker als Nadal op ‘zijn’ Court Chatrier ongenaakbaar staat te wezen. Zo was er voor het eerste punt van het achtste game in set één, een moment dat Nadal pas een minuut later weer in positie was toen Thiem serveerde. Nadat het punt gespeeld was, hoorde je de Oostenrijker tegen Mladenovic en zijn entourage in het Duits zeggen: “Negentig uren tot we een punt spelen. Eerlijk, dit is de grap voorbij.”

Ook Sascha Bajin, de ex-coach van Naomi Osaka die de Japanse naar haar twee grandslamzeges leidde, mengde zich in de discussie. “Bijna tijdens elk punt op zijn eigen service hurkt Nadal tegen de tijdslimiet aan en soms gaat hij daar over. Misschien hoop ik teveel dat Thiem wint, maar ik vind dat Nadal al lang een waarschuwing had kunnen krijgen.”

De Nadal-fans namen op de sociale media Mladenovic gretig onder vuur, maar na de partij bleef er nog weinig van die animositeit hangen. De Française feliciteerde op Twitter Nadal met zijn zege en de twee finalisten waren bijzonder kwistig met lofbetuigingen aan elkaars adres. Nadal (33) excuseerde zich er haast voor dat hij Thiem in de pan had gehakt. “Sorry, want jij bent een van de voorbeeldspelers uit de tour”, sprak hij. “Een harde werker, altijd met de glimlach op het gezicht en een goed iemand. Dat is het belangrijkst. Bedankt om mij en vele kinderen over de hele wereld te inspireren. Als ik van iemand zou willen verliezen, ben jij het wel. Doe zo voort en dan zal je hier vast en zeker ooit eens winnen.”

Een naar het einde volledig leeg gespeelde Thiem (hij kwam voor de vierde opeenvolgende dag in actie): “Rafa, proficiat. Je bent een ongelofelijke kampioen en een legende van onze sport. Ik ben blij dat ik tegen jou mag spelen. Hier twaalf keer winnen, dat is surreëel.”

