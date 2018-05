Tegenstrever Goffin gedraagt zich "onsportief": "De fysio zei me dat ik een blessure fakete" Redactie

28 mei 2018

06u53

Bron: Belga 0 Roland Garros Robin Haase (ATP-44) hoopte gisteren dat zijn wedstrijd van de eerste ronde op Roland-Garros tegen David Goffin (ATP-9) door de scheidsrechter onderbroken zou worden wegens de invallende duisternis. Dat gebeurde echter niet en Haase zag Goffin in hoog tempo de partij naar zich toetrekken (4-6, 4-6, 6-4, 6-1, 6-0).

De 31-jarige Nederlander was zijn wedstrijd tegen de als achtste geplaatste Luikenaar goed begonnen en had de eerste twee sets gewonnen. Nadat Goffin de spannende derde set pakte, gaf Haase al bij de umpire aan dat hij wilde stoppen. "Ik dacht, na de derde set stoppen we wel", verklaarde Haase. "Maar uiteindelijk stopten we zelfs niet na de vierde set, maar werd de partij gewoon uitgespeeld. Dat vond ik apart."

Haase gaf toe dat die beslissing voor hem ongunstig was. "Hij zat in een flow en ik had veel meer moeite met de duisternis dan hij. Dan is het nou eenmaal zo", accepteerde hij zijn uitschakeling.

Aan het begin van de vijfde set vroeg Haase nog om de kinesist. Die concludeerde dat Haase tijd wou rekken en zei na een korte test dat de tennisser de partij kon hervatten. "De fysiotherapeut weigerde gewoon om mij te behandelen. Hij zei me ronduit dat ik een blessure fakete. Ik had nochtans al van in de derde set last van mijn enkel. De hoofdscheidsrechter was ook al geen hulp. 'Ik ben geen fysio', zei die. Maar het geen zin om dit aan te kaarten. Ik kan alleen maar vragen om deze fysio niet meer te krijgen."

De zeurende Haase maakte zich alvast niet populair bij het Parijse publiek. Dat keerde zich aan het einde van de wedstrijd steeds meer tegen de Nederlander en ook tv-commentator en tennislegende John McEnroe noemde het gedrag van Haase "onsportief".