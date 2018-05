Svitolina op zoek naar titelverlenging in Rome - Del Potro onzeker voor Roland Garros door liesblessure XC

19 mei 2018

14u24

Bron: Belga 0

Titelverdedigster Svitolina naar finale in Rome

De Oekraïense Elina Svitolina (WTA 4) heeft zich geplaatst voor de finale van het WTA-toernooi in de Italiaanse hoofdstad Rome (gravel/3.351.720 dollar).

De 23-jarige Svitolina, het vierde reekshoofd in Rome, versloeg in de halve finales de 26-jarige Estse Anett Kontaveit (WTA 26) in twee sets: 6-4 en 6-3. De wedstrijd duurde een uur en vijftien minuten.

Door haar kwalificatie voor de finale kan Svitolina zondag voor het tweede jaar op rij de titel pakken in Rome. In de finale neemt ze het op tegen de winnares uit het duel tussen de Roemeense nummer 1 van de wereld Simona Halep en de Russische Maria Sharapova (WTA 40). Die wedstrijd vindt later op de dag plaats.

Del Potro onzeker voor Roland Garros

Juan Martin del Potro (ATP 6) is met een liesblessure onzeker voor Roland Garros. Dat heeft de Argentijn vanochtend op Twitter gemeld. Del Potro blesseerde zich eerder deze op het toernooi in Rome tijdens de wedstrijd tegen David Goffin (ATP 10).

"Uit medisch onderzoek is gebleken dat ik een scheurtje van de eerste graad in de linkerlies heb", deelde de tennisser mee. "Ik start mijn revalidatie en we zullen de komende dagen afwachten hoe de blessure evolueert en of ik kan spelen op Roland Garros."

Del Potro moest donderdag in Rome in de achtste finales de strijd staken tegen Goffin. Voor de Argentijn een domper, want met toernooizeges in Acapulco en Indian Wells was hij dit jaar sterk op dreef. Roland Garros gaat op 27 mei van start.