Strijdvaardige Mertens moet na driesetter duimen leggen tegen Garcia en is uitgeschakeld op Roland Garros NVE

02 oktober 2020

17u20 0 Roland Garros Elise Mertens (WTA 20) is er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de 1/8e finales van Roland Garros. In de Franse hoofdstad moest ze ondanks een dominante eerste set haar meerdere erkennen in thuisspeelster Caroline Garcia (WTA 45). Mertens verweerde zich kranig en werkte vijf matchballen weg, maar de zesde was de goede voor Garcia: 1-6, 6-4 en 7-5.

Mertens kon in het verleden nog nooit winnen van Caroline Garcia. In de twee eerdere confrontaties (2017 en 2019) verloor ze telkens met 0-2. Daar viel in de eerste set weinig van te zien. Garcia kreeg geen seconde tijd om in de wedstrijd te komen. Onze landgenote ging meteen door haar opslag, de eerste break was al een feit. Na een relatief simpel opslagspelletje kwam Mertens volledig onder stoom. Ze gaf de Franse amper één puntje op eigen opslag: plots stond het al 0-3.

Mertens speelde enorm efficiënt. Ook de vierde game haalde ze binnen na amper één puntje weg te geven. Garcia gaf niet op en pakte in haar derde servicegame ook eindelijk haar eerste game. 1-4. Mertens liet het niet aan haar hart komen en won gewoon de eerste set na een derde break: 1-6. Vooral het grote aantal unforced errors bij Garcia viel op: 15 tegenover amper 3 voor Mertens.

Every shot working for @elise_mertens under the roof#RolandGarros pic.twitter.com/lGvRBqiaKS Roland-Garros(@ rolandgarros) link

Ommekeer

In de tweede set had Mertens het minder van de poes. Ze won nog wel haar eerste opslaggame, maar daarna pakte Garcia plots drie games op rij. En dus ook een break. Niet dat Mertens slecht speelde, de Franse had haar niveau enorm opgekrikt. Het aantal winners bij 3-2-stand was daarvan een goede weergave: 8 voor Garcia tegen 3 voor Mertens.

Mertens won nadien wel telkens op eigen service, maar wanneer de Franse aan zet was kon de Leuvense minder overtuigen. Tot game acht. De tot dusver langste rally van de wedstrijd ging naar Mertens, die het afmaakte met een knap dropshot. Een mentale tik, want ze dwong op haar beurt een break af. De bordjes hingen terug gelijk.

Erop en erover, zou je denken. Niets was minder waar. Een dubbele fout, wat slordigheden en een Franse opponent die enkele keren goed naar het net kwam. Re-break, en Garcia mocht voor de set serveren. Dat deed ze met een love-game. 6-4 voor de vrouw uit Lyon, die in de tweede set heeft laten zien waarom Mertens nog nooit van haar kon winnen.

Zinderend slot

Even bezinnen, moet Mertens gedacht hebben. Voor de derde set trok ze even richting catacomben. Het bracht geen zoden aan de dijk, Garcia ging direct door de opslag van de Leuvense en bevestigde ondanks een grote misser die break. Ze gaven mekaar geen duimbreed toe, tot frustratie van de anders altijd zo kalme Elise Mertens.

Garcia speelde erg aanvallend en zocht vaak het net op, in tegenstelling tot Mertens die amper 3 keer naar het midden kwam. Op eigen opslag had de Leuvense nooit echt problemen, maar wanneer Garcia mocht opslaan ging het net als in set 2 telkens wat minder. Garcia’s eerste opslagen waren bij momenten dan ook heel goed. Een love-game op eigen service bracht Mertens terug tot 4-3, maar opnieuw kon ze Garcia niet in verlegenheid brengen.

Ze straalde weinig plezier uit, Elise Mertens. Het tennis zelf zat wel goed, ze kon er nog 5-4 van maken. Gevolgd door een luide kreet. Het gaf moed. Tot drie keer toe kreeg Garcia de kans om uit te serveren, maar Mertens stond pal en wist zelfs tegen te breaken. 5-5.

De spanning was te snijden. Mertens bracht heel wat ballen terug en maakte het de Franse enorm moeilijk. Het beperkte Franse publiek dat aanwezig was op Philippe-Chatrier ging nog eens achter thuisspeelster Garcia staan. Dat loonde. Waar Mertens zoveel weerwerk bood in de vorige game, gaf ze nu weer te makkelijk haar opslag weg. Bij 6-5 werkte ze opnieuw twee matchballen weg, maar de zesde was de goede voor Garcia. 7-5.

Set 3 voor Garcia, het verhaal van Elise Mertens op Roland Garros zit erop. De Franse komt in de volgende ronde uit tegen de Oekraïense Elina Svitolina (WTA 5). Die versloeg eerder op de dag in de derde ronde de Russin Ekaterina Alexandrova (WTA 31) met 6-4 en 7-5.