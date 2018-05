Sprookje van Trungelliti is al voorbij - Tegenstander Bemelmans ziet kansen - Halep komt met de schrik vrij Redactie

30 mei 2018

14u19

Bron: Belga 0

Sprookje van Trungelliti is al voorbij

De Argentijn Marco Trungelliti (ATP 190) is uitgeschakeld in de tweede ronde. Hij verloor van de Italiaan Mario Cecchinato (ATP 72) in drie sets: 6-1, 7-6 (7/1) en 6-1. De wedstrijd duurde twee uur en een minuut. Daarmee komt er een einde aan het sprookje van de 28-jarige Trungelliti, die zondagnacht in Parijs arriveerde na een autorit van acht uur en maandagochtend al zijn eerste ronde won.

Trungelliti ging afgelopen week na zijn nederlaag in de laatste kwalificatieronde teleurgesteld terug naar zijn woonplaats Barcelona. Maar na de afmelding van de Australiër Nick Kyrgios (ATP 23) kwam er weer een plekje vrij op de hoofdtabel en mocht Trungelliti invallen als 'lucky loser'.

De Argentijn twijfelde niet en huurde samen met zijn moeder, broer en grootmoeder een auto in Barcelona. Na een autorit van acht uur en 1.035 kilometer kwam hij om middernacht aankloppen bij de organisatie in Parijs om Kyrgios te vervangen. Maandagochtend, een halfuur voor de wedstrijd, kreeg Trungelliti pas de bevestiging dat hij tegen de Australiër Bernard Tomic (ATP 206) mocht spelen. Na een korte nacht slaagde de 'lucky loser' er alsnog in Tomic te verslaan in vier sets, goed voor een cheque van 79.000 euro.

Maar in de tweede ronde was de Italiaan Mario Cecchinato dus te sterk. In de derde ronde (zestiende finales) neemt Cecchinato het op tegen de winnaar uit het duel tussen de Argentijn Federico Delbonis (ATP 69) en de Spanjaard Pablo Carreno-Busta (ATP 11).

Tegenstander van Bemelmans ziet "unieke kans" voor beide spelers

Met Ruben Bemelmans (ATP 110) en de Est Jurgen Zopp (ATP 136) staan twee lucky losers tegenover elkaar in de tweede ronde . Terwijl Bemelmans vlot de Indiër Yuki Bhambri (ATP 93) versloeg, stuntte Zopp met een hardbevochten overwinning tegen de Amerikaan Jack Sock (ATP 14). De twee stonden vijf sets en 3 uur en 45 minuten op de baan.

"Het is een van de mooiste zeges uit mijn carrière", reageerde de 30-jarige Zopp. "Misschien wel de mooiste gezien zijn klassement en omdat we hier op een grandslam zijn. Ik weet nog niet goed hoe het mij gelukt is. Ik heb gewoon getracht het tot het einde vol te houden. Door fysieke problemen, vooral met mijn rug, was het al vier jaar geleden dat ik aan een grandslam deelnam."

Net als Bemelmans sneuvelde Zopp in de derde kwalificatieronde maar werd hij na een forfait opgevist. Nu lonkt een plaats in de derde ronde. "Tijdens de kwalificaties was ik ziek maar nu gaat het beter. Ik ben heel fier dat ik het vier uur heb volgehouden tegen een speler van dat kaliber. Bemelmans ken ik van bij de junioren. Dit is een unieke kans voor ons beiden. Lang geleden speelden we al eens tegen elkaar. Hij versloeg mij toen in een Challenger in Griekenland op hardcourt. Hij is linkshandig en heeft een goeie opslag. Ik denk niet dat gravel zijn favoriete ondergrond is."

Halep komt met de schrik vrij tegen Riske

's Werelds nummer een Simona Halep heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van Roland Garros. De Roemeense versloeg de Amerikaanse Alison Riske (WTA 83) in drie sets: 2-6, 6-1 en 6-1. De wedstrijd duurde een uur en 37 minuten.

Halep begon verrassend zwak aan haar wedstrijd en keek na een half uur al tegen een 0-5-achterstand aan. Ze kon niet meer terugkomen en verloor de eerste set met 2-6. In de tweede set keerde de Roemeense de rollen volledig om en stond ze na iets meer dan twintig minuten 5-0 voor. Ze pakte de set met 6-1 en ging ook in de derde set vlotjes voorbij de 27-jarige Riske: 6-1. Vorig jaar stond de 26-jarige Halep nog in de finale van Roland Garros, maar verloor toen van de Letse Jelena Ostapenko, die zondag in de eerste ronde al werd uitgeschakeld door de Oekraïense Kateryna Kozlova. Ook in 2014 verloor Halep de finale in Parijs, tegen de Russische Maria Sharapova. De Roemeense nummer een stond in haar carrière al vijf keer in de finale van een grandslamtoernooi, maar kon er nog geen een winnen.

In de tweede ronde treft Halep de 22-jarige Amerikaanse Taylor Townsend (WTA 72). Die versloeg dinsdag in haar eerste ronde de Française Myrtille Georges (WTA 222) in twee sets: 6-4 en 6-2. Halep en Townsend stonden slechts een keer tegenover elkaar, in 2017 in de tweede ronde in Cincinnati. Toen was Halep te sterk in twee sets: 6-4, 6-1.

Svitolina plaatst zich zonder veel moeite voor derde ronde

Elina Svitolina (WTA 4) heeft zich vlot geplaatst voor de derde ronde (1/16e finales). De Oekraïense versloeg de Slovaakse Viktoria Kuzmova (WTA 87) in twee sets: 6-3 en 6-4. De wedstrijd duurde een uur en 22 minuten.

De 23-jarige Svitolina won dit seizoen al drie WTA-toernooien. In Brisbane, Dubai en Rome was ze telkens de sterkste. In haar carrière pakte de Oekraïense al twaalf WTA-eindzeges. Svitolina stond wel nog nooit in de finale van een grandslamtoernooi. Vorig jaar haalde ze de laatste acht in Parijs. In de derde ronde neemt Svitolina het op tegen de Roemeense Mihaela Buzarnescu (WTA 33). Die versloeg in haar tweede ronde de Zweedse Rebecca Peterson (WTA 97) in twee sets: 6-1 en 6-2. Svitolina en Buzarnescu treffen elkaar voor het eerst.