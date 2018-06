Sprookje Cecchinato ten einde: Thiem mept Italiaan uit Roland Garros op weg naar zijn eerste grandslamfinale Mike De Beck

08 juni 2018

15u23 9 Roland Garros Bloed, zweet en tranen heeft Marco Cecchinato (ATP 72) gegeven, maar het toernooi van zijn leven eindigt in de halve finale op Roland Garros. De 25-jarige Italiaan bood nog stevig weerwerk tegen Dominic Thiem (ATP 8) - denk maar aan de tiebreak die uitdraaide op 12-10 - maar moest het onderspit delven (7-5; 7-6, 12-10 en 6-1). Thiem is de eerste die zich plaatst voor de mannenfinale en laat de Oostenrijker nu net de laatste zijn die Rafael Nadal kon kloppen op gravel.

De scalp van Carrreno Busta, onze David Goffin en Novak Djokovic had de verrassing van deze French Open al op zak voor de halve finale. "Ik heb drie toptienspelers geklopt. Waarom er niet nog ├ę├ęn aan toevoegen? Thiem is toch ook een toptienspeler, h├ę." Zeker weten, Marco Cecchinato. Thiem staat op de achtste plek op de ATP-ranking. Een meer dan taaie klant dus en dat bleek ook in de eerste set. De trainingsmakker van Goffin ging al snel door de opslag van de Italiaan. Met de nodige grinta knokte Cecchinato zich weer in de set. Wanneer het om de knikkers ging, schakelde Thiem een versnelling hoger. Bij 5-5 liet hij Cecchinato op weg naar een nieuwe break even alle hoeken van Philippe Chartrier zien. Met het betere tennis sleepte de 24-jarige Oostenrijker dan ook de eerste set in de wacht: 7-5. Ondanks een effici├źnte eerste opslag van Cecchinato van 80%.

De lijn doortrekken, denk je dan. Cecchinato was echter niet zinnens om zich zomaar gewonnen te geven. De eerste Italiaan die in de halve finale van Roland Garros stond sinds 1978 pakte met variatie zelfs hier en daar uit met een fraai dropshot. Tot een break leidde dat niet meteen in het begin van set twee. De serveerders waren baas. Een tiebreak was dan ook onafwendbaar. Net als in de eerste set haalde Thiem in het slot van de tweede set zijn beste tennis boven. Het publiek kon er alleen maar van genieten en stond ook recht op de banken voor het weerwerk dat Cecchinato leverde. De vele setballen mepte de moedige Italiaan van de tabellen. Setbal nummer vijf was er echter te veel aan. Na een beklijvende strijd werd het 12-10. De nek-aan-nekrace na 66 minuten bepleit in het voordeel van Thiem. Cecchinato stond op de rand van de uitschakeling.

Dominic Thiem rook bloed en de veer - die heel de wedstrijd gespannen stond - van Cecchinato leek dan toch gebroken. Met een fluwelen lobbal zette de Oostenrijker zijn ambitie om de finale te bereiken, kracht bij. De verrassing van het toernooi, Cecchinato, keek al snel tegen een 4-0-achterstand aan. Thiem pakte dan ook na een laatste stuiptrekking van de Italiaan zijn derde set op rij: 6-1.

Roland Garros mag er dan wel opzitten voor Marco Cecchinato, het parcours dat de Italiaan op het Parijse gravel aflegde, leest als een sprookje. Voor dit toernooi wist de man nog geen enkele wedstrijd op een grandslam te winnen. Vanmiddag stond hij toch maar mooi in de halve finales. Thiem mag dan weer wel verder dromen. Hij staat in zijn eerste grandslamfinale tegenover Juan Martin del Potro of Rafael Nadal. Het opslagkanon of de koning van het gravel.

Meer dan een leuk detail: Dominic Thiem was de laatste die Nadal kon kloppen op gravel. Vorige maand kegelde de Oostenrijker hem in de kwartfinale op het ATP-toernooi van Rome uit de competitie.