Sloane Stephens plaatst zich in Amerikaans onderonsje voor eerste finale in Parijs, nu wacht Halep MH

07 juni 2018

16u41

Bron: Belga 0 Roland Garros Sloane Stephens (WTA 10) vervoegt Simona Halep (WTA 1) in de finale van Roland Garros. In een Amerikaans onderonsje rekende de 25-jarige Stephens af met de twee jaar jongere Madison Keys (WTA 13). Eerder vandaag versloeg Halep in een 'finale avant la lettre' Garbine Muguruza (WTA 3), laureate in 2016.

In een halve finale waar de fans op Court Philippe-Chatrier wat op hun honger bleven zitten, haalde Stephens het in twee sets (6-4 en 6-4). Voor Stephens wordt het zaterdag haar eerste finale aan de Porte d’Auteuil. Verder dan de achtste finales raakte de winnares van de US Open van 2017 nooit.

Eerder vandaag bleef Simona Halep op koers voor haar allereerste grandslamzege. In haar halve finale rekende ’s werelds nummer één af met de Spaanse Garbine Muguruza . Het werd 6-1 en 6-4. Muguruza kon Halep van de troon stoten op de wereldranglijst mits een zege, maar zover kwam het dus niet.

De 26-jarige Halep, begin dit jaar finaliste op de Australian Open, staat voor de derde keer in de finale van Roland Garros. De Roemeense greep echter in 2014 en 2017 naast de eindzege. Meer nog: het nummer één van de wereld kon nog geen enkel grandslamtoernooi winnen. Halep en Stephens keken mekaar al zeven keer eerder in de ogen. In de onderlinge duels leidt de Roemeense de dans met 5-2.