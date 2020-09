Slijtageslag met bizar plot: Bertens verlaat veld kermend van de pijn in rolstoel na zege, opponente laat na haar te feliciteren RS/TLB

30 september 2020

16u18 2 Roland Garros Onderhandse services, blessures en een aftocht in een rolstoel. De vreemdste partij van de dag op Roland Garros was ongetwijfeld die tussen de Nederlandse Kiki Bertens en de Italiaanse Sara Errani.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan.

Bertens won de partij in drie sets: 7-6 (7/5), 3-6 en 9-7. Maar na de partij, die 3 uur en 11 minuten duurde, werd ze in een rolstoel van het veld gevoerd. Bertens liet op dat moment blijken veel pijn te hebben. Of er sprake is van een ernstige blessure dan wel verkramping van de spieren, is onduidelijk. In de partij werd de Nederlandse in de beslissende set al een keer behandeld. Meteen na afloop schoot een verzorger haar opnieuw te hulp. Ze had vorige week in Straatsburg geblesseerd opgegeven.

Bertens heeft weinig ritme en is nauwelijks wedstrijdfit te noemen, omdat ze sinds de coronapauze dus niet veel in actie kwam. Haar zege tegen debutante Katarina Zavatska uit Oekraïne in de eerste ronde van Parijs was haar eerste succes sinds de coronabreak. Vanwege het virus liet Bertens de US Open aan zich voorbij gaan en dat gebrek aan ritme kon ze dus vandaag maar moeilijk verstoppen.

In de laatste fase van de partij leek Bertens soms nauwelijks nog aan te kunnen zetten. Errani verbaasde zich erover dat de Nederlandse soms plots wel kon springen om een bal te halen, en liet na haar partij ook na om de Nederlandse te feliciteren. Errani verliet meteen na het laatste punt het terrein, nadat ze zelf ook een bizarre match had gespeeld.

Onderhandse services

Tijdens de partij moest Bertens er soms zelfs even om lachen, lichtelijk cynisch. Ze had ook wel in de gaten dat het geen reclame was voor het tennis. Maar de Italiaanse nummer 150 van de wereld speelde net zo beroerd. Vooral haar opslag was bij momenten erg zwak. Soms moest Errani zes keer opgooien voordat ze een service durfde te slaan. De ballen belandde niet zelden achter de baseline.

Uit pure wanhoop probeerde ze het soms maar onderhands, maar dat haalde ook niets uit. Voor Bertens was het lastig omgaan met zoiets ongebruikelijks. Zeker omdat haar eigen servicegames ook alles behalve soepel verliepen. Aan het einde van de partij stond de teller op 24 servicebreaks. Bertens was uiteindelijk nét een fractie minder wisselvallig en staat vrijdag in de derde ronde. Als ze tijdig herstelt, alleszins.

2020 just be like this pic.twitter.com/kgBfdWAK50 Jeff Donaldson(@ jddtennis) link