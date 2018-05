Serena Williams wint eerste grandslampartij dit seizoen én valt bij rentree meteen op dankzij deze outfit Sven Van Londersele

29 mei 2018

17u15 9 Roland Garros Iedereen keek reikhalzend uit naar de comeback van Serena Williams (36) in Parijs. Het is de eerste Grand Slam waar de Amerikaanse sinds de geboorte van haar dochtertje aantreedt. Bovendien is het ook haar eerste gravelpartij van het seizoen. Om haar rentree in stijl te vieren, koos Williams voor een nogal aparte outfit. De wedstrijd zelf, tegen de Tsjechische Kristyna Pliskova (WTA 70), won ze overigens met 7-6 (7/4), 6-4.

Voor haar openingswedstrijd op Roland Garros tegen de Tsjechische Kristyna Pliskova koos Serena Williams (WTA 451) voor een volledig zwarte bodysuit met roze band rond haar middel. Dat terwijl haar tegenstreefster in een kort kleedje de wedstrijd aanvatte. Modieus of niet, opvallend is de keuze van Williams alleszins wel. Oordeel gerust zelf.

Bij haar comeback op het Parijse gravel won Serena Williams meteen tegen Pliskova, maar niet zonder moeite. Het werd 7-6 (7/4) en 6-4. In de tweede ronde neemt ze het op tegen de Australische Ashleigh Barty (WTA 17).