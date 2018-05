Serena Williams voor zware dobber: dan toch geen Parijse voorkeursbehandeling voor gewezen nummer één Redactie

22 mei 2018

10u16

Bron: AD en eigen berichtgeving 0 Roland Garros Serena Williams heeft volgende week bij Roland Garros geen beschermde status. De voormalige nummer één van de wereld en drievoudig kampioen in Parijs doet mee, maar krijgt geen voorrang.

De 36-jarige Williams heeft sinds de geboorte van haar dochter Alexis, vorig jaar in september, een vrije val gemaakt op de WTA-ranglijst. De Amerikaanse , winnares van liefst 23 grandslamtoernooien, staat nu op plek 453 en kende begin dit jaar een zeer matige rentree. Ze werd snel uitgeschakeld bij de toernooien van Miami en Indian Wells en zegde zelfs af voor de gravelduels in Madrid en Rome.

Williams hoopte de voorbije weken op een voorkeursbehandeling tijdens Roland Garros, maar de organisatie baseert de plaatsingslijst alleen op de WTA-ranglijst en maakt voor Williams geen uitzondering. Mits fit is de top 32 van de WTA-ranking in Parijs geplaatst. Hoewel ze ver is teruggezakt op de mondiale ranglijst kan Williams vanwege een speciale regel wel gewoon meedoen in Parijs.

Speelsters die geruimde tijd uit de roulatie zijn geweest, krijgen een startbewijs op basis van hun positie vanaf het moment dat ze niet meer actief waren. Bij Williams dus het moment dat ze met zwangerschapsverlof ging.

(lees onder de foto verder)

Wat met Wimbledon?

Ook in Wimbledon zitten ze met de handen in het haar. De All England Club bevestigde alvast dat ze gebruik kunnen maken van een speciale clausule in het reglement. Volgen de Engelse bobo's het voorbeeld van hun Franse collega's of krijgt Serena op het heilige gras wél een voorkeursbehandeling? De Amerikaanse heeft alvast een duidelijke mening over de hele soap.

“Een beschermde ranking? Ik vind het meer de bescherming voor vrouwen om een leven te hebben”, liet ze in de New York Times optekenen. “Het kan toch niet zijn dat je als tennisster moet wachten tot het einde van je carrière om aan kinderen te beginnen? Wanneer je een baby wil en je na enkele maanden of een jaar je rentree maakt, lijkt het me toch logisch dat je daar niet voor gestraft wordt? Een zwangerschap is niet hetzelfde als een blessure.”