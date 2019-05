Serena neemt eerste horde op Roland Garros, Wozniacki moet inpakken - Djokovic kent weinig moeite met Pool Redactie

27 mei 2019

Puig verwacht geen simpele partij tegen Flipkens

Kirsten Flipkens (WTA 64) begint morgen aan Roland Garros in Parijs. Met Monica Puig (WTA 59) uit Puerto Rico krijgt ze de regerende olympische kampioene tegenover zich. “Flipkens heeft de kwaliteiten om me in de problemen te brengen”, vertelde Puig.

In de onderlinge duels leidt onze landgenote met 3-1. Vorig jaar won Puig op hardcourt in Wuhan met 7-5, 5-7 en 6-3. De Kempense geraakte nog nooit verder dan de tweede ronde in Parijs. “Ik zal agressief op de baan moeten verschijnen”, verklaarde Puig. “Maar ik mag zeker niet overhaast te werk gaan. Ik ken Kirsten een beetje, ik ben dus op mijn hoede. Ze kan erg sterk uit de hoek komen.”

Puig werkte in het verleden een poos samen met de Brusselse coach Alain Devos. “Ik heb dus wel een bepaalde band met België. Alain was een heel leuke trainer, we werkten lang samen en hij bracht me tot waar ik nu sta. Ik was een keer op winterstage in Louvain-La-Neuve -wat was het er koud- maar bezocht België voor de rest niet veel. Ik hield wel van de wafels en pannenkoeken.”

Amerikaan Paul kan Thiem maar een set afsnoepen

Dominic Thiem (ATP 4) heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van Roland Garros. De Oostenrijker haalde het in zijn opener van de Amerikaanse wild card Tommy Paul (ATP 131) in vier sets: 6-4, 4-6, 7-6 (7/5) en 6-2. De partij duurde 2 uur en 34 minuten. In de tweede ronde wacht de Kazakh Alexander Bublik (ATP 91), die afrekende met de Duitser Rudolf Molleker (ATP 173) in 7-5, 6-7 (4/7), 6-1 en 7-6 (7/2). Thiem schopte het vorig jaar tot in de finale in Parijs. Daar botste hij op de onvermijdelijke Rafael Nadal.

Serena Williams neemt eerste horde

Serena Williams (WTA 10) heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van Roland Garros. De Amerikaanse haalde het van de Russin Vitalia Diatchenko (WTA 83) in drie sets: 2-6, 6-1 en 6-0. Williams had een set nodig om wakker te worden, maar droogde haar opponente nadien zonder pardon af in set twee en drie. De partij duurde 1 uur en 32 minuten. Williams treft in de tweede ronde de Japanse Kurumi Nara (WTA 238) of de Sloveense Dalila Jakupovic (WTA 105).

Williams won het toernooi in Parijs al driemaal (2002, 2013, 2015). Vorig jaar liet ze in de vierde ronde met een borstspierblessure verstek gaan voor de partij tegen Maria Sharapova. De Amerikaanse gaat in totaal op zoek naar een 24e grandslamzege.

Djokovic opent met makkelijke winstpartij

Nummer één van de wereld Novak Djokovic heeft zonder veel energie te verspillen de tweede ronde op Roland Garros bereikt. De Serviër haalde het na dik anderhalf uur tennis in drie sets (6-4, 6-2 en 6-2) van de Pool Hubert Hurkacz (ATP 44).

Djokovic, winnaar in Parijs in 2016, treft in de tweede ronde de Zwitser Henri Laaksonen (ATP 104). Die versloeg in zijn eerste ronde op Roland Garros de Spaanse qualifier Pedro Martinez (ATP 134) in drie sets (6-1, 6-0 en 7-6 (7/4)).

Ook Stan Wawrinka (ATP 28) staat in de tweede ronde. De Zwitser, winnaar in Parijs in 2015, won zijn eerste duel op Roland Garros na bijna 2,5 uur tennis in vier sets (6-1, 6-7 (3/7), 6-2 en 6-3) van de Slovaak Jozef Kovalik (ATP 132). Wawrinka speelt in de tweede ronde tegen de Chileen Christian Garin (ATP 37).

Caroline Wozniacki (WTA 13) is uitgeschakeld in de eerste ronde van Roland Garros. De Deense, ex-nummer 1 van de wereld, ging met 0-6, 6-3 en 6-3 onderuit tegen de Russin Veronika Kudermetova (WTA 68).

Wozniacki won vorig jaar de Australian Open, maar in Parijs kon ze nog nooit hoge ogen gooien. Een kwartfinale (in 2010 en 2017) is haar beste resultaat aan de Porte d'Auteuil. Kudermetova speelt in de tweede ronde tegen de Kazachse Zarina Diyas (WTA 99) of de Franse wildcard Audrey Albie (WTA 289).

Kiki Bertens (WTA 4) kon zich wel plaatsen voor de tweede ronde. De Nederlandse, in 2016 halvefinaliste in Parijs, was met 6-3 en 6-4 te sterk voor de Française Pauline Parmentier (WTA 66). Ze treft nu de Slovaakse Viktoria Kuzmova (WTA 46), die de Française Alizé Cornet (WTA 48) wipte met 6-4, 6-3.

Zestienjarige Franse wildcard Parry wacht Elise Mertens op

Als Elise Mertens (WTA 20) de tweede ronde haalt op Roland Garros, speelt ze daarin tegen de 16-jarige Française Diane Parry (WTA 457). Die klopte de Wit-Russische Vera Lapko (WTA 102) met 6-2 en 6-4.

Parry kreeg van de organisatie een wildcard voor de hoofdtabel. Elise Mertens speelt later op de dag tegen de Sloveense Tamara Zidansek (WTA 60).