Ruben Bemelmans grijpt naast ticket voor hoofdtabel Roland Garros Redactie

24 september 2020

17u25 0 Roland Garros Ruben Bemelmans (ATP 223) is er niet in geslaagd zich te kwalificeren voor de hoofdtabel van Roland Garros. De Limburger verloor donderdag in de derde en laatste kwalificatieronde van de Duitser Daniel Altmaier (ATP 184).

Na een uur en 42 minuten stond de 6-3, 1-6 en 6-3 eindstand op het bord. Door de regen lag de wedstrijd in het begin van de derde set een tijdje stil. De 32-jarige Bemelmans hoopte voor de derde keer de hoofdtabel van Roland Garros te bereiken. In 2015 werd hij uitgeschakeld in de eerste ronde, in 2018 was de tweede ronde het eindstation.

Vrijdagochtend (vanaf 10 uur) komt nog Kimmer Coppejans (ATP 160) in actie in de laatste voorronde. Hij moet voorbij de Italiaan Marco Cecchinato (ATP 110). Arthur De Greef (ATP 326) verloor maandag al zijn eerste kwalificatieronde.

David Goffin (ATP 12) is als enige Belgische man rechtstreeks gekwalificeerd voor de hoofdtabel.